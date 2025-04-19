Тунисский суд приговорил лидеров оппозиции, бизнесменов и юристов к тюремному заключению на срок от 13 до 66 лет по так называемому «делу о заговоре против госбезопасности». Официальное информационное агентство Туниса со ссылкой на представителя суда заявило, что решения были вынесены без предоставления каких-либо подробностей.

Власти Туниса отправили под суд 40 политических деятелей, журналистов и правозащитников по обвинению в «заговоре против государственной безопасности и создании террористической организации». Власти утверждают, что ответчики, среди которых также есть бывшие чиновники и бывший глава разведки Камель Гуизани, пытались дестабилизировать страну и свергнуть президента. Более 20 человек скрылись за границей после предъявления обвинений.

Оппозиция утверждает, что дело носит исключительно политический характер и направлено на подавление голосов, выступающих против исключительных мер, введенных президентом Кайсом Саидом, который полностью контролирует судебную систему с тех пор, как он распустил парламент в 2021 году и начал править посредством указов. Также он распустил независимый Высший судебный совет и уволил десятки судей в 2022 году.

Суд первой инстанции в столице Тунисе вынес решение по делу после заседания, отмеченного протестами у здания суда. Десятки активистов и семей задержанных пришли с плакатами, осуждающими судебный процесс и призывами отпустить политических заключенных.

Протестующие требовали проведения публичного слушания в присутствии обвиняемых, утверждая, что судебный процесс не соответствовал и минимальным стандартам справедливости и прозрачности.

В ходе заседания адвокаты возражали против оглашения судьей обвинительного заключения и вынесения его на обсуждение без заслушивания каких-либо доводов со стороны защиты.

Адвокат обвиняемых Абдессатар Массуди сообщил, что максимальный срок наказания получил бизнесмен Камель Лтаиф — 66 лет, а оппозиционный политик Хьям Турки получил 48 лет.

На данный момент в Тунисе большинство лидеров политических партий находятся в тюрьме, включая Абира Мусси, лидера Свободной конституционной партии, и Рашеда Ганнуши, главу Эн-Нахды — двух самых известных оппонентов Саида. (israelinfo.co.il)