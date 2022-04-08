Фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», снятый в советские времена, был впоследствии разобран на цитаты. Одной из цитат, стало высказывание героини Маньки – облигации: «Вот менты пошли. Культурно отдыхать не дают».

В газету # неоднократно обращаются жители Баку, которые жалуются на то, что им не позволяют проводить видеосъемки на территории Бакинского Приморского бульвара, заповедника Ичеришехер, Государственного историко-культурного и природного заповедника Янардаг. Запрет тем более непонятен, так как на территории заповедников и Приморского бульвара нет никаких военных и секретных объектов. А если учесть, что наша страна особое внимание уделяет развитию туризма, то подобные запреты вряд ли будут способствовать привлечению туристов.

Мы решили выяснить, действительно ли существует запрет на проведение съемок, и с чем он связан?

Как сообщил # заместитель начальника управления Приморского Бульвара Агаджан Ахмедов, для проведения видеосъемок в соответствии с внутренними правилами необходимо получить разрешение руководства. «А мы даем свое согласие, исходя из того могут ли эти съемки помешать отдыхающим, или же проведению на бульваре различных мероприятий. Для проведения частных съемок никакого разрешения не нужно. А для проведения профессиональных съемок наличие разрешения является обязательным», — сказал Агаджан Ахмедов.

«Если съемки носят коммерческий характер, то за них нужно платить. Если же съемки проводят в целях информирования общественности, для этого достаточно просто предупредить руководство заповедника. Таковы наши внутренние правила», — сказала # глава пресс- службы Государственного туристического агентства Гюльназ Мустафаева.

Как заявили нам в пресс- службе управления Заповедника «Ичеришехер», для получения разрешения на проведение фото и видеосъемок на их территории необходимо официально обратиться в их ведомство. «Для проведения коммерческих съемок необходимо платить. А для съемок, имеющих общественное значение, оплата не требуется», — заявили нам сотрудники пресс- службы.

Отметим, что право предоставления разрешения на проведение видеосъемок размещенных на территории заповедника памятников предоставлено руководству «Иеришехер» Указом президента Азербайджана от 2019 года (http://www.e-qanun.az/framework/36312).