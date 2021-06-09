Да, политика продолжает оставаться мужской профессией – возможно, кто-то с этим не согласится, но мнение не только подавляющего большинства политических наблюдателей, даже простых людей таково.

Каждый раз во время новых выборов в разных странах, мы становимся свидетелями появления на сцене новых политиков — мужчин. В основном они повторяют друг друга. Но встречаются такие, которые отличаются своим политическим стилем и вкладом в политику собственной страны, порою, даже мира.

Последние, как правило, бывают исключениями из общего правила. В случае же женщин, все наоборот –тут появление в большой политике женщин приходится считать исключением. Посмотрите сколько времени прошло? Но если у меня спросят фамилии нескольких политиков -женщин, я, пожалуй, назову только Тэтчер, Бхутто и Меркель.

А собственно говоря, к чему я все это говорю? Канцлер Германии Ангела Меркель на днях вновь заявила, что осенью этого года уйдет из большой политики. Напомним, что в сентябре этого года пройдут выборы в парламент Германии, т.е. в Бундестаг, и Меркель обещала, что не будет участвовать на выборах.

Признаться, отношение к Меркель всегда было сложным. В политических кругах, в международных институтах отношение к ней не было простым и однозначным, нет, ее обвиняли в двойных политических играх, в теплых отношениях с Россией и с ее президентом Путиным, в искусственном затягивании принятия известной гуамовской тройки в ряды НАТО. Неслучайно сообщение о предстоящем уходе Меркель из большой политики в первую очередь расстроило именно Владимира Путина…

В мире встречаются разные политики. Среди них встречаются такие, которые, как будто, создают штамп политики и политика. Среди политиков — женщин такой была, пожалуй, Маргарет Тэтчер, которая быстро получила прозвище «железная леди».

Ее имя постоянно ассоциируется, упоминается рядом с именем американского президента Рональда Рейгана. В этом плане Тэтчер была одной из оригинальных политиков мира, о которых мы упомянули в начале статьи.

Между Меркель и Тэтчер много общего. Обе они по специальности химики. Даже внешний вид у них несколько похож – обе предпочитают стиль деловой женщины.

Но Меркель не стала Тэтчер и, наверное, это неслучайно,- они и не должны были походить друг на друга. Тэтчер была политиком эпохи холодной войны, Меркель же политиком последующего периода. Она символизировала единую Германию и новую, пост-холодную эру в политике, поэтому ее риторика и стиль должны были отличаться от предшественников.

В течении полувековой истории холодной войны все было предельно ясно и понятно. Тут не было темных моментов. Существовали два политических лагеря, и между ними шла настоящая, ожесточенная холодная война – как говорится, схватка не на жизнь, а на смерть,

Теперь же мир стал гораздо сложным и запутанным. Да, Россия является правопреемницей СССР, но она все же не СССР – она не является носительницей какой-то геополитической и идеологической альтернативы и не располагает для этого настоящими экономическими возможностями и ресурсами. Она имеет только ядерные боеголовки и пустые амбиции. Поэтому отношение к России не очень – то однозначное. По мнению некоторых стран с Россией можно, даже нужно сотрудничать. По этой причине есть политики, которые оправдывают Меркель. Если в очередной раз вспомним Тэтчер, тогда придется заметить, что она также в свое время «открыла» Горбачева и поверила, что он изменит мировую политику, положит конец советской империи.

И к Меркель также можно относиться с этой призмы, хотя Путин вовсе не Горбачев и политика, проводимая им в последние годы – оккупация Крыма и Восточной Украины, агрессивная политика на постсоветском пространстве, в принципе, достаточна, чтобы начать политику давления против России и ее лидера. Тут уместно было бы напомнить некоторые детали объединения Германии.

Условие было таковым, что объединенная Германия не предъявит территориальные притязания к своим соседям, хотя для этого у нее было достаточных оснований. Так и случилось. Несмотря на то, что Германия могла претендовать на свои бывшие территории, которые были переданы другим странам после Второй мировой войны, она все же это не сделала, осталась верной своим обязательствам.

Пожалуй, так можно было бы обязать и Россию, т.е. предупредить ее, что она не будет создавать конфликты на территории бывших советских стран, не будет проводить экспансивную политику в постсоветском пространстве. Но так не случилось. Наверное, по той причине, что основные европейские лидеры поторопились строить теплые отношения с Россией. Одной из них была и герой нашего сегодняшнего повествования госпожа Меркель…