Почему мелеет долларовая депозитная база банков?

Устойчивость национальной валюты, более высокие проценты по манатным вкладам и вывоз капитала понизили уровень долларизации банковских депозитов, считают в кругах специалистов.

По состоянию на конец января текущего года суммарная депозитная база в стране составила 23 млрд 189 млн 300 тыс. манатов, увеличившись к прошлогоднему показателю на на 1 млрд 211 млн 200 тыс. манатов, или 5,5%.

Депозиты в национальной валюте составили 10 млрд 99 млн 800 тыс. манатов и это больше отчетного времени прошлого года на 2 млрд 731 млн 200 тыс. манатов или 37%. Депозиты в иностранной валюте составляют 13 млрд 89 млн 500 тыс. манатов. За указанное время объем депозитов в иностранной валюте сократился на 1 млрд 520 млн 100 тыс. или 10,4%.

В целом же долларизация депозитной базы на конец января минувшего года составила 56,4%, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Информация о 10-процентном уменьшении депозитной базы касается не только депозитов физических лиц. Под суммарной депозитной базой подразумеваются вклады, размещенные в банки под определенные проценты физических и юридических лиц. Сюда также относятся деньги на банковских счетах физических и, главным образом, юридических лиц, т.е. их оборотные средства, сказал # банковский аналитик Акрам Гасанов.

По его словам, есть целый ряд объективных причин, способствующих понижению уровня долларизации депозитной базы, т.е. уменьшения долларовых депозитов. Первой предпосылкой этого собеседник назвал мизерные проценты по долларовым вкладам:

«На сегодняшний день банки дают очень небольшие проценты по долларовым вкладам – 1-2%, а в некоторых банках еще меньше. На этом фоне процентный лимит по застрахованным вкладам в национальной валюте — 12%. И поскольку серьезных ожиданий ближайшей девальвации все-таки нет, понятно, что интерес к манату как денежной единице вклада увеличился и люди больше вкладывают в национальной валюте, а не долларах».

Похожая ситуация, говорит он, складывается по вкладам юридических лиц – доход по манатным вкладам в разы больше. Но юридические лица, конечно же, в основном держат в банках свои оборотные средства. И поскольку долларовых кредитов стало меньше, а средства юрлиц кредитные в том числе, в долларах стали меньше брать. Наконец, учитывая общую ситуацию, для оборота внутри страны нужны национальные деньги. «А потому толку держать деньги в долларах и при конвертации терять на комиссии, нет», — заметил он.

Причиной роста банковских депозитов специалист назвал объявленную в стране борьбу с теневой экономикой. Депозитов стало больше не за счет вкладов физических лиц. Это больше деньги юридических лиц, которые постепенными своими действиями государство вынуждает обелять, выводить из тени и держать на банковских счетах.

Процессу снижения долларизации банковских депозитов помогла стабильность маната, сказал нашему корреспонденту доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов:

«Ведь почему люди держат свои деньги в долларах под низкие проценты при мизерной доходности? Чтобы в случае девальвации, как это было несколько лет назад, заработать за счет роста курса доллара к манату. Но обстоятельства развернулись иначе. Победа в войне, конечно же, серьезный фактор укрепления национальной валюты любой страны – растет ее рейтинг, закрепляются политические успехи. Это одна из причин, увеличивших интерес к национальной валюте».

Чтобы понять, почему вкладчики отказываются от доллара в пользу маната, достаточно сравнить процентные ставки по долларовым и манатным вкладам, заметил он:

«В среднем ставки по долларовым вкладам не превышают 1%, а в отдельных банках и того ниже. Для сравнения, средняя доходность манатных вкладов в прошлом году была на уровне 8%. Как видно, процент по вкладам в национальной валюте намного выше, чем по долларовым. Т.е. получается, что курс бивалютной корзины не меняется, но владелец долларового вклада зарабатывает 1 – 2%, а манатного – 6 – 10%».

По словам собеседника, разница в доходности – главный резон снижения уровня долларизации депозитной базы.

«Но есть и другое основание. По итогам войны, а также объявленной высшим политическим руководством Азербайджана борьбы с коррупцией, против нечистоплотных чиновников сейчас наблюдается серьезный отток капитала из страны. Выезжающие отсюда лица тоже заинтересованы вывести доллары. Разумеется, есть и другие мотивы, но это два главных фактора уменьшения банковских вкладов в иностранной валюте», — сказал Мамедов.