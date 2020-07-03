Почему главный эпидемиолог Азербайджана сбежал в «Простоквашино»?

Коронавирус подбрасывает для журналистов непочатый край работы, вернее — необдуманные действия чиновников и работников служб, задействованных в борьбе против пандемии. Особенно усердствуют Оперативный штаб при Кабинете министров, Министерство здравоохранения и TƏBİB.

Очередной повод подбросил главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев, ответы которого позвонившему ему корреспонденту портала Unikal.org вогнали в шок каждого, кто прослушал эту аудиозапись. Но и объяснили, почему в стране сложилась такая катастрофическая ситуация с коронавирусом. Прослушаем:

https://www.youtube.com/watch?v=BCXQztLoV0g&feature=emb_logo

В переводе на русский язык ответы И.Агаева звучат следующим образом: «Я не в Баку, в районе. И ничего не знаю. Сижу в деревне, у меня нет ни телевизора, ни интернета. И что с того, что я главный эпидемиолог? Я тоже человек. У меня здесь родня и близкие. Звоните в Минздрав и в TƏBİB».

Из слов и тона главного эпидемиолога страны вытекает единственный и однозначный вывод – ему все равно, что творится в стране, он уехал в Простоквашино, там у него родня, пес Шарик, кот Матроскин, галчонок Джаффар, корова, свежие молочные продукты и чистый воздух, в общем — все, что нужно для поддержания здоровья в эти нелегкие дни. И спрос за эпидемиологическую обстановку не с него, а с Минздрава и TƏBİB.

Не менее странный ответ последовал из Азербайджанского медицинского университета (АМУ), где имеет честь служить профессор Ибадулла Агаев в качестве заведующего кафедрой эпидемиологии. Прокомментировала слова Агаева глава пресс-службы АМУ Гюнель Асланова следующим образом – «в связи с карантинным режимом учебный процесс в университете приостановлен, в настоящее время профессор Ибадулла Агаев, которому больше 65 лет, не выходит на работу».

Но ведь общественность личность Ибадуллы Агаева интересует не как профессора, не как преподавателя, а как специалиста, ответственного за эпидемиологическую ситуацию в стране. И возраст этого товарища, на которого возложены обязанности по контролю и координации работы задействованных в борьбе против коронавируса учреждений, на что ссылается Гюнель Асланова, в данном случае совершенно не имеет значения. Запрет или рекомендации на выход из дома лицам в возрасте свыше 65 лет в связи с карантинным режимом действуют в отношении населения, к лицам же, которые по служебным обязанностям участвуют в борьбе с эпидемией, это не относится.

Что же касается попытки АМУ объяснить отсутствие главного эпидемиолога в Баку в период жесткого карантина и усиления мер борьбы с коронавирусом участием всего лишь в похоронах, то каждый, прослушавший аудиозапись беседы, может усомниться в аргументированности приведенных доводов. Из разговора И.Агаева с журналистом понятно, что уехал он из Баку не для участия в похоронах, а надолго.

Но почему главный эпидемиолог страны в столь тяжелый период не находится на своем посту? Не мог забыть врач клятвы Гиппократа, которую он дал при получении диплома медицинского вуза. Тем более, что он не просто врач, а педагог, заведующий кафедрой, наставник тысяч будущих врачей. Не мог Ибадулла Агаев самоустраниться и по причине того, что обязанности главного эпидемиолога Минздрава Азербайджана он исполняет на общественных началах, т.е. не получает за это официальную зарплату. Выполнял же он свою работу все прежние годы, иначе не стал бы Минздрав возлагать на него эти обязанности, более того – даже приложил бы все усилия для лишения должности завкафедры не справившегося с задачей сотрудника.

Так в чем же дело? Может и не виноват И.Агаев, не сам он устранился от всеобщей борьбы с коронавирусом, а его отстранили, его просто не допускают к этой кухне. В таком случае кто? Минздрав? TƏBİB?

Претензий к этим службам, ответственным за организацию здравоохранения и медицинской помощи населению, за месяцы присутствия коронавируса в нашей жизни накопилось много. К Минздраву потому, что ушел в тень, сдав все позиции еще не оперившейся новой структуре под названием TƏBİB, а к последнему – из-за принятия необдуманных и неграмотных решений. Понятно, что коронавирус застал наше здравоохранение в очень неудачный момент – в период передачи медицинских учреждений в подчинение TƏBİB в связи с переходом на обязательное медицинское страхование, но ведь можно было обойтись меньшими потерями, приостановив процесс. По результату, на передовой борьбы с коронавирусом оказались неопытные молодые люди, Минздрав оказался не у дел, для работы или консультаций не были привлечены высококвалифицированные инфекционисты, вирусологи, эпидемиологи, первичная медицинская служба – поликлиники — оказались задействованы только в последние дни июня. Минздрав для оказания помощи поликлиникам в устранении проблем, возникших в борьбе с COVID-19, объявил о создании Рабочей группы только 30 июня. А ведь во все времена выявление, обследование, проведение лабораторных исследований, постановка первичного диагноза, принятие решения о дальнейшей госпитализации, наблюдение за амбулаторными больными возлагалось именно на первичную медицинскую службу. Где были все это время подворные обходы, почему каждое медицинское учреждение не докладывало в постоянном режиме о числе выявленных больных, температурящих, о числе госпитализированных и амбулаторных пациентов, почему надо было дожидаться специальных инструкций? Ведь все это является прямой обязанностью поликлиник. Другое дело – что надо было бы делать при выявлении подлежащих госпитализации коронавирусных больных, как и куда их направлять, и как организовывать лечение амбулаторных пациентов? Все те инструкции, которые появились лишь несколько дней назад, Минздраву надо было спустить на места с самого начала эпидемии. И вся информация со всей республики должна была стекаться на стол к министру здравоохранения, Минздрав и все органы здравоохранения в этой ситуации должны были работать денно и нощно, там должен был быть постоянно действующий штаб, а сам министр был обязан ежедневно докладывать о ситуации, как это делает с самого первого дня пандемии министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. То же касается и мэрии Баку. Сравним работу нашего мэра с деятельностью московского мэра Собянина. Но не стоит, потому что и сравнивать нечего.

К сожалению, время упущено и мы получили то, что имеем. Органы здравоохранения не справились с задачей, свою лепту внесло, разумеется, и общество – игнорируя предупреждения и не выполняя рекомендации по соблюдению мер санитарно-гигиенической безопасности. Но и общественное здравоохранение устранилось от этого процесса, хотя обязано было включиться в работу по разъяснению ситуации.

Закрывая глаза на протяжении всей жизни на плохое образование, мы получили поголовную безграмотность и непрофессионализм, вследствие чего ответственные чиновники от здравоохранения и не в состоянии грамотно организовать борьбу с коронавирусом. Коронавирус умело протестировал наше здравоохранение и проверку оно, согласимся, не прошло.