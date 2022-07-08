Мы уже привыкли к сообщениям о том, что инспекторы Россельхознадзора находят в продукции, выращенной азербайджанскими фермерами, различного рода паразитов. Однако, кажется отечественные предприниматели решили не ограничиваться Россией.

28 июня 2022 года Италия вернула фундук, ранее экспортированный в эту страну азербайджанскими компаниями. Согласно сообщению Ассоциации производителей и экспортеров фундука Азербайджана, причиной возврата является неправильное соблюдение местными фермерами условий хранения, что привело к загрязнению продукции афлатоксинами (https://report.az/ru/biznes/italiya-vernula-eksportirovannyj-azerbajdzhanskimi-kompaniyami-funduk).

Почему же Агентство продовольственной безопасности не заметило заражения произведенного местными фермерами фундука афлатоксинами?

Этот вопрос мы задали руководителю пресс- службы Агентства продовольственной безопасности Мансуру Пириеву. «Фермеры сами должны быть заинтересованы в проверке своего урожая нашими экспертами. Во время продажи урожая предприниматели обязаны требовать у них справку о том, продукция прошла проверку у наших экспертов», сказал нам Мансур Пириев.

Как сообщил # глава Алиабадского муниципалитета Закатальского района Эльданиз Гулиев, экспертиза собранного фермерами урожая фундука не проводится. «Экспертиза проводится лишь во время продажи фундука в магазинах», — сказал глава муниципалитета.

Председатель муниципалитета села Бахманли Закатальского райна Хасрет Мусаев также говорит, что выращенный фермерами для продажи фундук не проходит экспертизу в Агентстве продовольственной безопасности. «Экспертиза проводится лишь на заводе по переработке фундука», — заявил # председатель муниципалитета.

Мы решили выяснить, подразумевает ли законодательство страны какие–либо административные меры в отношении фермеров, которые отказываются от проведения экспертизы урожая. Как сообщила # сотрудник «горячей линии» Агентства продовольственной безопасности Самира, никаких наказаний для фермеров, которые не проводят экспертизу урожая, предназначенного для продажи, не существует.

Почему же фермеры отказываются от проведения экспертизы со стороны сотрудников Агентства продовольственной безопасности?

Может дело в стоимости этой экспертизы? Как сообщила нам сотрудник агентства по имени Рояла, если во время экспертизы урожая не обнаружено каких – либо недостатков, то все расходы покрывает государство. «Если в урожае фермера будут обнаружены какие — либо недостатки, то оплачивать расходы на проведение экспертизы придется самому предпринимателю.

Сумма зависит от количества обнаруженных во время экспертизы недостатков», — сообщила нам сотрудник «горячей линии».

4 июля 2022 года Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) назвало дату вступления в силу нового закона «О продовольственной безопасности». Данный закон распространяется на стадии производства и переработки пищевых продуктов в Азербайджане, а также на стадии переработки, оборота, утилизации импортируемых пищевых продуктов.

Как оказалось, новый законопроект, также не предполагает применения каких – либо наказаний для фермеров, которые отказываются от проведения экспертизы собранного для продажи урожая (https://meclis.gov.az/news-layihe.php?id=1674&lang=az&par=0).

Мы также решили узнать мнение депутатов, принимающих закон «О продовольственной безопасности».

Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж считает, что закон «О продовольственной безопасности» должен защищать интересы фермеров. «Но также не нужно забывать об интересах других граждан, которые являются потребителями продуктов, выращенных этими фермерами. Поэтому необходимо принимать все меры, в том числе и административные для обеспечения безопасности этой продукции. И я готов поднять этот вопрос в Милли Меджлисе», — заявил # депутат.