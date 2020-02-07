Почему бы не назвать вещи своими именами?

Результатом индексации пенсий к годовому росту средней номинальной зарплаты минимальное пособие 1 млн. 120 тыс. человек увеличится на 16,6% — до 233,2 манатов. Упомянутое начисление за январь пенсионеры смогут получить в феврале.

Страховая часть лицевого счета будет проиндексирована к уровню официальной инфляции, в результате она возрастет на 2,6%. Ведь если вспомнить, летом минувшего года закон «О трудовых пенсиях» претерпел изменения, и теперь при ежегодной индексации пенсионного капитала страховой части личного счета будут брать за основу годовой уровень инфляции.

До этих поправок пенсионный капитал, наряду со страховой частью трудовой пенсии подвергался ежегодной индексации к уровню роста среднемесячной номинальной зарплаты. Напомним, что согласно упомянутым изменениям в октябре минувшего года размер минимальной пенсии был повышен на 25% — до 200 манатов с прежних 160-ти манатов. Примечательно также, что пособия массы пенсионеров не превышают установленный минимум. Многие люди, имеющие многолетний трудовой стаж, говорят, что при расчете пенсии им начисляют почти минимум.

На эту странность указывают не только рядовые граждане. Вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмайлов поведал корреспонденту #, что столкнулся с похожей ситуацией. Перед выходом на пенсию его ежемесячный доход достигал тысячи манатов, однако пенсию Исмайлову подсчитали на уровне 230 манатов. Исмайлов говорит, что с такой проблемой столкнулись многие пенсионеры.

Провластные СМИ информируют, что недавняя индексация является «демонстрацией продолжения в наступившем году успешных социальных реформ, обеспечивших принятие прошлогодних революционных мер в сфере социальных выплат». В этой связи # уже отмечало в прошлых своих публикациях — источником средств для индексации пенсий станет сокращение числа пенсионеров как следствие повышения пенсионного возраста.

Согласно подсчетам экономиста Неймата Алиева, к концу этого года пенсионеров станет на 72,3 тыс. человек меньше по сравнению с первой половиной 2017 года. Общая сумма сэкономленных таким образом денег превысит полмиллиарда, и эти средства почти полностью покрывают расходы на индексацию в текущем году. «Сие означает, что повышение пенсий в этом году будет почти полностью обеспечено путем сокращения числа пенсионеров», — говорил Алиев. В то же время по официальным данным, для индексации предусмотрено расходование дополнительно 560 млн. манатов ежегодно, или 47 млн. манатов ежемесячно.

К вопросу об экономии на повышении пенсионного возраста. Здесь надо сказать, что такая практика широко применяется в российской пенсионной системе. Однако правительство соседней страны говорит об этом открыто. «Значительная часть, если не большая, этих (сэкономленных, — Ред.) средств пойдет на повышение пенсий. Это перераспределение с молодых возрастов этих возможностей на более старшие возраста», — сообщал по этому поводу глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Российские чиновники раскрывают суть происходящего, цифры и статику экономии на повышении пенсионного возраста. В нашей же стране, переняв этот опыт, почему-то стесняются назвать вещи своими именами.