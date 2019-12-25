Почему безработных становится больше?

Если верить официальной статистике, на местном рынке труда открываются тысячи новых вакансий. Но как в таком случае объяснить причины серьезного роста числа безработных?

Государственный комитет статистики (ГКС) информирует о стабильно растущем количестве новых рабочих мест. По данным этой структуры, за девять месяцев — с января по сентябрь текущего года, на местном рынке труда появилось 164,4 тыс. новых вакансий. Количество закрывшихся рабочих мест намного меньше — всего 7,3 тыс.

Примечательно, что на отчетный период текущего года приходится рост числа безработных. Так, по состоянию на 1 ноября этого года в центрах занятости нашей страны было зарегистрировано 78,7 тыс. безработных, что превышает статистику за сопоставимый период минувшего года на 232,4%, говорит ученый-экономист Губад Ибадоглу. По его словам, в отчетные месяцы количество рабочих мест, предложенных находящимся в поисках работы лицам, было в 4,4 раза меньше требуемого показателя — всего 17,8 тыс. единиц.

Для сравнения, по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ за отчетный период в Беларуси было официально зарегистрировано 10,9 тыс. безработных. При этом было предложено 92,3 тыс. вакансий — в девять раз больше, чем в Азербайджане. В России на 645,4 тыс. официально зарегистрированных безработных было предложено 1 млн. 651 вакансий. Это в три раза больше, чем в Азербайджане, говорит экономист.

По мнению Ибадоглу, сравнительный анализ данных статистики вызывает вопросы к цифрам Государственного комитета статистики Азербайджана:

«Согласно официальным данным, за девять месяцев в стране открылось 164,4 тыс., а закрылось 7,3 тыс. рабочих мест. Принимая во внимание упомянутые факты, стоит полагать, что ГТК занижает данные о числе закрывающихся рабочих мест, напротив, завышая статистику новых вакансий. Иначе в течение одного только года число официально зарегистрированных безработных не могло увеличиться на 232,4%».