Почему Байден позвонил Эрдогану именно вчера?

Итак, наконец-то состоялся телефонный разговор между президентами США и Турции. Это была первая беседа между президентом Эрдоганом и его американским коллегой с момента вступления последнего в должность 20 января 2021 года. Хотя по сложившейся традиции американские президенты проводят со своими союзниками по блоку НАТО телефонные разговоры в первую очередь.

Однако, как видим, с турецким лидером разговор состоялся лишь спустя три месяца после инаугурации Байдена, да еще на фоне сообщений о том, что американский лидер назовет слово «геноцид» во время традиционной президентской речи о событиях 1915 года в Османской империи.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, в ходе разговора Байден заявил Эрдогану, что «собирается признать массовое убийство армян в Османской империи в начале XX века геноцидом». Однако подтверждения этого из пресс-служб президентов не поступало.

Так, в пресс-службе Белого дома сообщили, что во время телефонной беседы Байден и Эрдоган «договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов». «Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий», — отмечается в тексте.

В сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции говорится, что президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Джо Байден в ходе телефонного разговора согласились с важностью совместной работы для расширения сотрудничества в соответствии со стратегическим характером двусторонних отношений и общими интересами двух стран.

«Во время беседы президент Эрдоган подчеркнул важность для дальнейшего улучшения турецко-американских отношений решения таких вопросов, как присутствие террористической организации FETÖ в Соединенных Штатах, а также поддержка США террористической организации PKK/PYD в Сирии», -говорится в сообщении.

Обсуждались ли в ходе телефонного разговора разногласия по приобретению и использованию Турцией российского комплекса ПВО С-400, исключение Турции из американской программы истребителей F-35, кипрский вопрос, Восточное Средиземноморье, санкции и пр. проблемы? Ясность в эти вопросы в программе «Akıl Çemberi» на телеканале CNN TÜRK внес турецкий дипломат в отставке Улуч Озулькер (Uluç Özülker):



— Разговор состоялся с большим опозданием, что вызывало серьезные вопросы в экспертном сообществе Турции. К тому же, контакт президентов предваряли громкие заявления членов администрации, в которых озвучивались их ожидания от Турции и последствия в случае отказа Анкары от принятия условий США. Что, естественно, не могло не вызывать неприятия и раздражения в Анкаре. С одной стороны называли нас важными союзниками, а с другой продолжали помогать оружием PKK/PYD в Сирии, а за день до этого даже исключили Турцию из программы F-35.

Главный вопрос сейчас состоит в следующем — имеют ли решение проблемы, существующие между Турцией и США? И были ли они озвучены в ходе разговора?

Я думаю, что состоявшийся телефонный разговор скорее был протокольным, в ходе которого звучали поздравления в связи с вступлением в должность и добрые пожелания. Вряд ли лидеры в ходе беседы обсуждали проблемы, и я не думаю, что они будут иметь возможность поговорить о них и на полях саммита НАТО, как сообщили пресс-службы президентов. Потому как саммит НАТО не тот формат, где можно уединиться надолго. На мероприятиях такого толка обычно удается встретиться мельком, на ногах, в лучшем случае на несколько минут.

Не менее важный вопрос – почему разговор состоялся накануне 24 апреля.

Следует подчеркнуть, что армянский вопрос странами, к сожалению, рассматривается не в юридический плоскости, он давно перерос в политический вопрос, причем с примесью мусульманского фактора. Однако, сегодня Турция стала другой страной, с ней приходится считаться, кроме того, мы уже изучили достаточно архивных материалов, собрали чрезвычайно сильное досье, да и международное право на нашей стороне.

С другой стороны, США нуждаются в Турции и в Черном море, и на Ближнем Востоке.

Профессор Месут Хаккы Джашын (Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın) сказал в той же программе:

— Такой запоздавший на три месяца звонок можно расценивать как серьезную дипломатическую ошибку администрации Байдена. Ведь партнерские и союзнические отношения США и Турции имеют большую историю, которая начинается со времен Османской империи. Считаю, что наши страны страдают от отсутствия доверия друг к другу. С чем это связано? Во-первых, это планы по созданию у границ Турции террористического государства и передача PKK/PYD 40 тыс. TIR оружия. Это прямая угроза суверенитету и безопасности Турции.

С другой стороны, вчера США продемонстрировали в отношении Турции крайней степени непорядочность и безнравственность, исключив нас из программы F-35 в отместку за приобретение российских систем С-400. В то же время это неуважение к международному праву, поскольку участие Турции в этой программе подтверждается международными договорами, т.е. имеет юридическую основу, и США не имеют права в одностороннем порядке прерывать действие существующих соглашений. Кроме того, это большая стратегическая ошибка администрации Байдена – США подобными действиями могут и потерять Турцию.

Вместе с тем, следует признать, что свою негативную роль на международную политику оказала и пандемия. Т.е., карантин и сведение к минимуму личных контактов между мировыми лидерами наносит серьезный ущерб политическому диалогу. Ведь Байден и Эрдоган лично знакомы, между ними сложились хорошие отношения, и в случае разговора с глазу на глаз они, безусловно, могут прийти к компромиссу по основным вопросам.

Смотрите, за эти три месяца со дня вступления Байдена в должность из-за отсутствия диалога между лидерами все это время продолжалась политическая и военная поддержка курдских террористов, и не менее важно – проводились военные учения в зоне интересов Турции и против Турции – в Эгейском и Восточном Средиземноморье – совместно с Египтом, ОАЭ, Саудовской Аравией. Как вообще там могут летать саудовские F-15, в то время как Турцию исключают из программы F-35? Т.е., таким образом США ослабляют безопасность воздушного пространства своего союзника по НАТО.

К этому можно добавить создание новых военных баз на Крите и у самых границ Турции.

Турецкий политолог Али Чинар (Ali Cinar) из Вашингтона подтвердил, что Байден в разговоре с Эрдоганом не упоминал про «геноцид», но в коридорах Белого дома гуляют версии, что президент может в своей речи использовать это слово. Он сам тоже склоняется к мысли, что Байден назовет «геноцидом» события в Османской империи. В поддержку такой возможности говорит то обстоятельство, что первый звонок из Белого дома за почти 100 дней президентства Байдена поступил именно накануне 24 апреля. «Естественно, что в случае признания Байденом «геноцида», из Анкары последуют жесткие заявления, но серьезных действий с обоих сторон не будет – максимум можно ожидать протокольного вызова посла в Госдеп.

Итак, осталось всего ничего до разрешения главной интриги последних дней. «Любит-не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет», то бишь «скажет-не скажет?» Байден «геноцид» стал главным вопросом политической повестки последних двух дней. Не будем и мы гадать на кофейной гуще, просто подождем…