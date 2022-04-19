В Национальном Музее Истории Азербайджана состоялась презентация книги известного историка и поэта, члена Союза Писателей Израиля и Азербайджана Михаила Сальмана.

Презентация книги посвящена блистательной победе Азербайджана в 44 –дневной Отечественной войне, 30–летию установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном и 15-летию создания Международной ассоциации Израиль – Азербайджан «АзИз».

В книге под названием «Победоносный Азербайджан» автор отразил свою любовь к Родине, приверженность традициям, радость и гордость за свой народ. Несмотря на то, что в настоящее время Михаил Сальман живет в Израиле, он всегда держит руку на пульсе ритма Азербайджана.

В интервью # М.Сальман рассказал, что на создание новой книги его вдохновила вся его жизнь и любовь к Баку:

«Я – коренной бакинец, прожил в Баку 40 лет, мой папа был бакинцем. Судьба Азербайджана – моя судьба, и живя в Израиле, мы пристально следим за каждым событием и достижением Азербайджана», — говорит поэт.

В книге «Победоносный Азербайджан» собраны стихотворения, которые Михаил Сальман написал во время 44-дневной освободительной войны в Карабахе:

«Каждый шаг азербайджанской армии находил отклик в наших сердцах. Во время 44-дневной войны не было и дня, чтобы я не написал стихотворения на эту тему», — рассказывает Сальман #.

Книгу открывает стихотворение, посвященное Президенту Ильхаму Алиеву: «За нашей долгожданной победой и возвращением наших земель стоит мудрая политика нашего блестящего Президента, дипломата, главнокомандующего», — подчеркивает автор книги.

М.Сальман также признается, что каждое написанное им в те дни стихотворение предвещало победу:

«Мы верили, мы ждали, мы не сомневались!», — говорит поэт, подчеркивая, что День победы стал самым радостным событием в его жизни: «Мы прыгали до потолка от радости, это была такая эйфория, что сложно описать словами пережитые чувства», – признается Сальман.