Победа с коронавирусом

В Южной Корее зафиксирован самый низкий прирост заболевших с начала эпидемии коронавируса. Рост заболеваний начался с конца февраля, а к середине марта кривая стала более пологой. На первый план выходят проблемы экономического и финансового характера. Как сказал президент Мун Чжэ Ин резко возросло количество безработных и подавших заявления на пособия.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил в понедельник, что власти обсуждают новые шаги, которые позволят оживить «некоторые отрасли экономики и общественной жизни», при этом продолжая бороться с распространением вируса.

Южная Корея с самого начала сделала ставку не на жесткие ограничения, а на массовое тестирование и активное отслеживание контактов заболевших. С начала эпидемии было проведено более 500 тысяч тестирований, 10 тысяч тестов на миллион человек — в Юго-Восточной Азии этот показатель выше только в Сингапуре и Гонконге, но населения там меньше.

В Южной Корее после пика эпидемии, опасаются второй волны — но бороться с ней планируют с использованием технологий. С помощью данных смартфонов и кредитных карт власти собирают данные о перемещении граждан с подтвержденным диагнозом коронавируса и формируют их анонимизированные «индивидуальные маршруты», которые загружаются в специальное приложение. С его помощью граждане могут проверить, были ли у них контакты с заболевшими.

Сейчас правительство планирует пойти еще дальше и надевать электронные браслеты на нарушителей режима карантина, таким образом их местонахождение смогут отслеживать круглосуточно. Правда, против этих мер активно выступают правозащитники.

В таких условиях было решено не откладывать очередные парламентские выборы. Тем самым Южная Корея снова удивила мир. Рискованное и неоднозначное решение было принято в середине марта, когда эпидемия была в самом разгаре.

Чтобы рассредоточить граждан, которые придут на участки и тем самым снизить риск заражения, голосование проводилось несколько дней. Для этого было заранее открыто 3508 участков.

Избирателям предложено приходить на участки в медицинских масках, в очереди за бюллетенями и в кабины для голосования соблюдать дистанцию не менее 1 м, а желательно и больше. В кабину заходить в медицинских перчатках после дезинфекции рук. На входе измеряли температуру тепловизорами или бесконтактными термометрами. Граждан с подозрительными симптомами или с температурой свыше 37,5 градусов отправляли в другие участки при лечебных заведениях для пациентов с коронавирусной инфекцией. Надо отдать должное собранности и организованности южных корейцев. Все предписания выполнялись полностью и неукоснительно. В результате никто от процедуры голосования не заболел. Динамика ослабления эпидемии остается позитивной.

Результаты выборов превзошли самые смелые прогнозы для Демократической партии Кореи (иначе называемой Совместной демократической партией или Демократической партией «Тобуро») президента страны Мун Чжэ Ина. По предварительным данным, демократы получают 179 из 300 мест в Национальном собрании страны. Ранее у партии было 123 места и предполагалось, что ей все-таки не удастся получить абсолютное большинство в парламенте (151 мандат). В выборах приняли участие более 27,5 млн. избирателей или 66,2%.

Интересно, что самая высокая явка была в метрополии Тэгу (67%) и в провинции Кенсан-Пукто (66,4%). В разгар эпидемии они были объявлены зоной бедствия. Явка в них по сравнению с предыдущими выборами была выше на 8-10%.

В период избирательной кампании главным стал вопрос борьбы с эпидемией, хотя совсем недавно господствовали другие горячие темы, как-то углубляющийся экономический кризис, рост социальной напряженности и проблемы в отношениях с Северной Кореей. Из-за них рейтинг президента Муна снизился настолько, что многие эксперты предрекали его партии, если не поражение, то в лучшем случае сохранение status quo.

Поражение даже в чем-то неожиданное правоцентристской Объединенной партии, она получила 103 мандата, во многом объясняется неудачной кампанией. В ее ходе партии не удалось в полной мере отмежеваться от наследия бывшего президента Пак Кын Хе, которая отбывает срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Кроме того, дорого обошлась Объединенной партии история с сектой Синчхончжи. Ее приверженцы демонстративно игнорировавшие медицинские меры предосторожности несут значительную долю ответственности за вспышку эпидемии в Южной Корее. Члены Синчхончжи в свое время пользовались расположением Пак Кын Хе и разделяют ряд программных установок правых. Об этом в ходе предвыборной кампании демократы активно напоминали избирателям. Правые откровенно саботировали карантинные мероприятия и не отказывались от митингов и массовых акций. Не в последнюю очередь за это и поплатились.

Очевидные успехи властей в борьбе с эпидемией понравились избирателям, и они дополнялись обещаниями значительной финансовой помощи по выходу из самоизоляции и оживления деловой жизни.

На пользу демократам пошло снижение возрастного ценза. На этих выборах можно было голосовать не с 19, а с 18 лет. Для молодых людей в Южной Корее характерны левые настроения и это увеличило количество избирателей демократов. Они перевели свои предвыборные мероприятия в формат дистанционных, активно использовали интернет и социальные сети.

Накануне выборов президент Мун Чжэ Ин сделал еще один ход, который вполне мог стать дополнительным психологическим стимулом для избирателей. На своей странице в Facebook он призвал избирателей «потерпеть еще немного», чтобы «Теперь, если мы без проблем пройдем парламентские выборы и Пасху, страна может перейти от «социального дистанцирования» на «меры профилактики в повседневной жизни».

Многие поняли это так, что парламентские выборы должны подвести черту под сложностями последних месяцев и начнется обычная жизнь после изматывающей самоизоляции.

Впервые за многие годы правящая партия имеет в парламенте абсолютное большинство и может принимать любые решения, кроме изменения конституции. Потенциальными союзниками демократов могут стать представленные в парламенте левоцентристская Партия справедливости и «Наша открытая партия».

Успех на парламентских выборах демократов усиливает позиции президента Муна с приближением выборов 2022 года.

Если говорить о внешней политике, то получен мандат на продолжение шагов на установление хоть каких-то отношений с Северной Кореей. Пхеньян с подачи Пекина занимает все более жесткие позиции и пользуясь эпидемией проводит ракетные испытания вопреки всем договоренностям.

Раньше президент Мун должен был оглядываться на правых, теперь у него в этом отношении руки развязаны. Остается только оценить, как отнесутся старшие товарищи в Китае хоть какому-то смягчению между Пхеньяном и Сеулом с учетом непростых отношений Поднебесной и США.

Два фактора определили успех Южной Кореи. Во-первых, вовремя принятые организационные и медицинские решения, оказавшиеся весьма удачными. Во-вторых, высокая технологическая продвинутость страны и ее населения. И, конечно, законопослушность и высокая гражданская ответственность граждан, понимание необходимости ограничительных мер.

Успех не заставил себя ждать. В рейтинге наиболее успешных стран в борьбе с эпидемией Южная Корея в первой пятерке. Она оказалась далеко впереди Европы и США.

Все закономерно.