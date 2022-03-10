Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анталии после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Лавров подчеркнул, что считает этот роддом военной целью.

«Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном «Азов» и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов», – заявил он. Чем умудрился превзойти самого себя в «искусстве» циничной лжи.

Правда же состоит в том, что российские оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены. Три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате этой чудовищной бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это геноцидом со стороны российских оккупантов и надеется, что военные преступники, причастные к авианалету на роддом, будут привлечены к самой строгой мере наказания в международных судах. Он прав. И суд над всеми российскими политиками и военными, которые отдавали и выполняли преступные приказы по уничтожению мирного украинского населения, обязательно будет. Сергею Лаврову на нем уготовано особое место.

Впрочем, как бы это удивительно сейчас не прозвучало, его лживые слова уже не имеют никакого значения. Как не имели никакого значения заявления геббельсовской пропаганды в апреле 1945 года. Фашистская Германия уже проиграла к тому времени, а пропаганда трубила о «победах» ее армии. Точнее того, что от нее к тому времени осталось. В реальности же вопрос был лишь в том, когда будет подписан акт о капитуляции.

Ровно такая же ситуация имеет место и сейчас. Россия уже проиграла. Об этом говорят даже последние сводки с линии фронта. Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, на всех направлениях наступление российских войск остановлено силами обороны Украины. «Продолжаются пятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Российские войска пытаются восстановить боеспособность подразделений, которые понесли значительные потери, осуществляют перегруппировку и не отказывается от замысла блокировки Киева с запада и юго-запада. «Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп противника в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов. Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден», — говорится в сообщении.

Тем временем, в Сети опубликованы кадры поражения транспортно-заряжающей машины ЗРК «Бук» ударным БПЛА Bayraktar TB2 ВСУ. И такого рода кадров об уничтоженной российской военной технике очень много. А еще есть анализ происходящего от украинского военного и политического эксперта Александра Коваленко. Он написал на своей странице в Фейсбук, что замедлившееся продвижение российских оккупационных войск и активность подразделений ВС РФ привели к равномерному и умеренному распределению потерь.

«По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 10.03.2022 составили более 38.000 человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) превысили 12.000 человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превышают 50 тысяч человек», — утверждает он. И добавляет, что российское командование сделало выводы по результатам первой волны вторжения в Украину и ко второй волне готовится более тщательно.

«По приблизительным подсчётам, в случае полномасштабного рывка второй волны, российские и белорусские больницы и госпитали должны суммарно обеспечивать пропускную способность от 3.000 до 5.000 раненных в сутки. Напомню, что в первые дни вторжения они не смогли обеспечить такую пропускную способность и захлебнулись в потоке раненных в первые же 48 часов», — утверждает эксперт.

То есть, Россия безусловно хаотично попытается еще что-то и где-то захватить, но итог этой попытки будет прогнозируемым — гора убитых и раненных оккупантов при полном отсутствии главного результата, коим является оккупация всей Украины. И тут дело не только в том, что РФ уже скребет по сусекам в поисках «пушечного мяса», но и в том, что качество ее военной техники… шокирующее.

«Всё чаще вижу среди трофейной российской техники образцы, мягко говоря, второго сорта. Всё меньше ВСУ попадаются в руки Т-72Б3 и Т-80БВМ, не говоря уже о Т-90А, а начинают мелькать Т-72Б и даже Т-72А. БТР-82А уже не такой частый трофей, а всё больше попадаются БТР-80. Создаётся впечатление, что у оккупационных войск закончился рассчитанный на вторжение запас БМД-2», — пишет А. Коваленко.

По его мнению, рассчитанный на первый рывок потенциал наиболее боеспособных и современных, насколько это слово применимо к ВС РФ, технически подразделений – иссяк. Сейчас в боевых действиях всё больше задействуют резерв, мягко говоря, не первой свежести и не лучшей технической исправности. Один только тот факт, что в бой посылают танки без динамической защиты, абсолютно “голые”, говорит уже не столько о том, что российскому командованию плевать на жизни своих военнослужащих, это и так известно, а о том, что других танков у них сейчас в наличие нет.

«Сейчас к границам с Украиной стягиваются дополнительные силы и средства ВС РФ, среди которых имеются и новые образцы вооружений, но их в эшелонах и колоннах значительно меньше, нежели в первой волне. Россия исчерпала свой передовой ресурс новой техники и теперь ей придётся стягивать резервы со всей страны, а также воевать тем, что ей досталось по наследству от СССР. Ресурсы “второй” армии мира закончились на второй неделе войны против Украины», — резюмирует украинский эксперт.

При этом, поставки самых лучших образцов западного оружия в Украину продолжаются. Ей есть чем и кем воевать. И потому Украина победит. Причем, довольно скоро. И вот тогда будет спрос со всех. В том числе и с Лаврова. За все.