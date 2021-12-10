«Из-за конфликта культур греческий Кипр был признан на Западе».

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на встрече с представителями азербайджанских СМИ в формате видеоконференции.

Он отметил, что цель Европейского Союза-уменьшить влияние Турции в Восточном Средиземноморье:

«Мы хотим вашей моральной поддержки. Нападение на Азербайджан при подписанном соглашении — это нападение и на Турцию, нападение на Турцию — это нападение на Азербайджан. Мы будем одной нацией — три государства. Кипр очень важен для безопасности Турции. Важно, чтобы все эти вопросы были на повестке дня».

Президент Турецкой Республики Северного Кипра сказал, что Победа в Карабахе — это и наша Победа: «Были предприняты различные усилия, чтобы выдворить нас с острова Кипр. Считаю важным расширение дипломатических связей с Азербайджаном. Считаю необходимым широкое информирование азербайджанского народа о справедливой борьбе турков-киприотов».