Победа – одна на всех: споры будут продолжаться то тех пор, пока все не поймут эту истину

Есть довольно известная поговорка, что человек предполагает, а Бог располагает — да, несмотря на то, что остались буквально считанные дни, еще точно неизвестно, состоится ли в России военный парад, посвященный 75-летию победы во Второй Мировой войне?

Как известно, весьма пышный, т.е. юбилейный военный парад, с участием представителей иностранных государств, который должен был состояться 9 мая, из-за пандемии коронавируса был перенесен на 24 июня.

Но даже за это время, — а это почти два месяца, — не удалось взять под контроль и самое главное, добиться резкого и существенного снижения соответствующих показателей заражения вирусом.

Поэтому некоторые крупные и ведущие российские города уже отказались проводить военный парад, и в свете этих решений можно предполагать, что возможно, парад состоится, но только на Красной площади и без участия зрителей, т.е., по всей видимости, люди будут следить за парадом онлайн, хотя часть представителей бывших советских республик, т.е. ограниченные военные контингенты уже отправились в Москву для участия на военном параде.

Поэтому возникает вопрос: собственно говоря, к чему вся эта суматоха, пышная подготовка, связанная с парадом? Неужели это что-то изменит? Нет, конечно, ничего не изменится: США, Англия, и Франция и впредь будут считать себя победителями, и обвинять Россию в подписании пакта Молотова – Риббентропа, т.е. в сотрудничестве с фашисткой гитлеровской Германией. Конечно, и Россия не сдастся, будет считать себя основным победителем над фашисткой Германией, страной, которая перенесла почти всю тяжесть Второй Мировой войны.

Думаем, что так продолжится минимум еще пару ближайших десятилетий, т.е. до тех пор, когда люди разных стран поймут и примут, что это их общая победа, она, как говорится в одной песне: «Одна на всех…» …

Но пока этот решающий или переломный, во всех отношениях исторический момент не наступил: мы все еще разобщены не только разделяющими нас приграничными колючими проволочками и разделительными столбами, но и разнообразными идеологиями.

Интересно, что российские политики, дипломаты и военные постоянно твердят, что они стараются якобы внушить своим гражданам чувство победы, якобы, это необходимо для поднятия их морального и гражданского духа.

Но тут интересно совсем другое: гордость, чувство победы и психология победителя свойственны только свободным народам, к которым русских, пока, трудно причислить.

Но долю россиян приходятся две великие победы: победа над Наполеоном и над фашисткой Германией. Но, интересно, вот что: после победы над Наполеоном последовало восстание Декабристов, т.е. военной элиты России, воистину золотых офицеров державы.

Эти русские офицеры считали себя победителями, но они не понимали одного: почему их император, сохранивший французам их конституцию, изображая из себя прогрессивного монарха, даже теоретически не размышлял о предоставлении таких же свобод и прав своему собственному народу?

После Великой Отечественной Войны, т.е. после победы над фашизмом никаких революций в России не последовало, наоборот, рейтинг и культ Сталина возрос, он даже стал генералиссимусом, отправил миллионы людей в лагеря, обвинив их в сотрудничестве с фашизмом.

Но и пышные парады не проводились. Сталин опасался, что, если советский народ почувствует себя победителем, за этим последуют другие последствия, которые весьма трудно заранее спрогнозировать…

Вернемся к теперешней России. 1 июля, т.е. через неделю после парада россияне должны голосовать за новые конституционные поправки, которые вовсе не обещают им расширенные права или свободы. Но что интересно? Президент Путин не собирается отложить или перенести это голосование, потому что оно важнее любого чувства победы или победителя, потому что в авторитарной стране может быть лишь один победитель, а остальные, т.е. миллионные массы, должны лишь исполнять его волю…