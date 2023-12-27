Власти Азербайджана объявили двоих сотрудников французской дипмиссии персонами нон-грата за деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях». Этим лицам предписано покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. В связи с этим послу Франции Анн Буайон вручена соответствующая нота Министерства иностранных дел.

Этому событию предшествовала распространенная несколькими днями ранее информация о том, что в Азербайджане разоблачена широкая агентурная сеть французских спецслужб, участвовавших в различных операциях на территориях Украины, Молдовы, Грузии, странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Ряд лиц, осуществлявших разведывательную деятельность, связанную с Украиной, Грузией и Азербайджаном, были арестованы, а некоторые попали под следствие по уголовному делу, расследуемому азербайджанскими спецслужбами. Отголоском этого стало объявление двух сотрудников французской дипмиссии персонами нон-грата.

Разоблачение агентурной сети французских спецслужб в Азербайджане стало продолжением непрекращающейся череды провалов Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE), то есть внешней разведки Франции. В итоге за это поплатился должностью лично глава DGSE Бернар Эмие, уволенный на днях президентом Эммануэлем Макроном.

Бернар Эмие возглавлял DGSE с 2017 года. Его предшественник Жан-Пьер Палассе продержался на этой должности семь месяцев и был уволен с разгромными характеристиками. Макрон был возмущен тем, что Палассе не смог наладить работу разведки в России и Украине, в результате чего президент Франции «был недостаточно информирован».

По сути, увольнение Эмие и назначение на должность главы DGSE друга детства и одноклассника Макрона Николя Лернера является признанием, что внешнеполитические ориентиры, выбранные официальным Парижем, ошибочны. Из-за них Франция потеряла остатки влияния на африканском конфликте. Россия и Турция вытеснили Францию из традиционной зоны влияния Парижа. В отместку Макрон решил оказывать поддержку Армении, чтобы вытеснить эти страны из Южного Кавказа.

Пользуясь непопулярностью германского канцлера Олафа Шольца, Макрон пытается усилить роль Франции в Евросоюзе, что сказывается и на отношениях Баку с Брюсселем. Фактически благодаря усилиям Парижа ЕС направил мониторинговую миссию в Армению, а поставляя вооружения Еревану, Франция реанимирует у армянских властей реваншистские настроения и подстрекает к новой войне против Азербайджана, срывая переговорный процесс по заключению мира.

Не сумев ничего достичь на украинском направлении, Париж ушел в тень. А череда антифранцузских демаршей в Африке привела к тому, что обрушение внешнего влияния Франции приняло характер лавины, что стало сильным ударом по самолюбию Макрона. И для получения утешительного приза он переключился на Армению, которая стала для него возможностью реабилитироваться за свои внешнеполитические провалы.

Но и здесь в результате жесткого отпора Азербайджана Париж проигрывает. Многочисленные угрозы и резолюции в поддержку армянского сепаратизма на территории Азербайджана остались всего лишь пустым звуком. И очередным доказательством этого является высылка двух французских дипломатов из Азербайджана. Тем самым Париж проиграл и на Южном Кавказе.

Вполне вероятно, что провокационные попытки Макрона на Южном Кавказе все же будут продолжаться до очередных президентских выборов 2027 года во Франции, на которых действующий президент не сможет выдвинуть свою кандидатуру, так как уже избирался дважды на этот пост. Но это будут тщетные усилия в попытке сохранить свое лицо, в то время как уже весь мир знает, насколько Макрон подвержен эмоциям. К примеру, осенью 2021 года Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии. Причиной стало соглашение, заключенное двумя странами с Великобританией, из-за которого австралийские власти разорвали контракт с Парижем на поставки подлодок. Послы были отозваны по настоянию Макрона, который так и не смог правильно расставить приоритеты не только во внешней политике, но и внутри страны.