«Победа Байдена будет плохой новостью для России, Азербайджана и Казахстана» — Разуваев

От того, кто будет сидеть в Белом Доме зависит политическая и экономическая ситуация в мире. Джо Байден намерен укрепить свой союз с европейскими странами и сконцентрироваться на российской угрозе, в то время, как Трамп намерен вести торговые войны с Китаем и ЕС. Поэтому в зависимости от того, кто будет президентом, таким странам как Россия, Азербайджан и, в целом постсоветскому пространству, нужно будет корректировать свою политику.

Российский эксперт Константин Калачев, комментируя #, сказал, что, кто бы ни занял Белый дом — республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден, военные расходы страны не будут существенно изменены.

«Санкционная политика принципиально не изменится при любом исходе», — считает он.

Говоря о ситуации на энергетическом рынке при том или ином президенте, эксперт сказал, что Байден даже выгоднее, так как демократы плохо относятся к методу гидроразрыва пласта, а значит нефть может подорожать.

Калачев также добавил, что в Кремле иллюзии насчет Трампа как удобного Москве партнера закончились.

«Конечно, Кремль с удовольствием смотрит, как он портит отношения с союзниками, но НАТО даже Трамп не развалит. А Байден — это предсказуемость и изначальное отсутствие иллюзий», — добавил он.

Отвечая на вопрос об ожиданиях ЕС от прихода к власти Байдена, эксперт сказал, что после его прихода, США не только усилят позиции НАТО, но и будут активнее в международных делах. Трамп склонен к изоляционизму.

«Но насколько это стало бы проблемой для России? Россия привыкла жить с образом врага. Иначе, увы, уже не мыслит. Более того, не исключаю, что о контроле за вооружениями, легче говорить с рациональным Байденом. В Кремле может и хотели бы поиграть на противоречиях Трампа и Европы, но не стоит переоценивать симпатии к Трампу. Неважно, кто будет у власти, в любом случае санкционная политика будет проводиться», — подчеркнул.

Калачев убежден, что для России Турция будет большей проблемой, чем США.

«С США мы несопоставимы. Ну, кроме ядерного оружия. С Турцией вполне», — резюмировал он.

Однако на фоне новостей об итогах выборах, несмотря даже на то, что Байден побеждает, фондовые рынки обвалились. Комментируя ситуацию «#, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев сказал, что для биржевых фонов хуже всего – это неопределенность рынков.

«После подведения итогов более чем в 40 штатах из 50 Джо Байден набирал 220 голосов коллегии выборщиков из необходимых для победы 270, Дональд Трамп — 213. Штаб Джо Байдена сообщил в среду, что его юристы готовы действовать, если президент Дональд Трамп реализует свою угрозу и обратится в суд в попытке остановить подсчет голосов. Мы много раз отмечали, что неопределенность для рынков хуже всего. Она может спровоцировать падение американских акций, а следом и акций на других фондовых площадках. Хотя, конечно, более серьезен риск мирового локдауна и падения цен на энергоносители», — добавил он.

Аналитик также добавил, что победа Байдена — это почти со сто процентной вероятностью снятие санкций с Ирана, который по-прежнему мечтает покончить с Израилем.

«Снятие санкций с Ирана будет означать, что США предадут Израиль, своего главного стратегического союзника. Для России, Азербайджана и Казахстана — нефтяных экспортеров из СНГ — это также будет плохой новостью. Персидская нефть появится на рынке, обрушив цены. Быстро нарастить добычу Иран не сможет, но в хранилищах много нефти. На фоне новой волны карантина уровень в $20-25 по Brent может стать реальностью», — отмечает аналитик.

Поэтому как утверждает экономист, победа Байдена, вероятно, будет негативна для рынка.

«Однако учитывая ожидания по мягкой монетарной политике ФРС на неопределенный срок, падение котировок на американском рынке акций, которое мы оцениваем в 2-3%, стоит использовать для покупки акций. Если победит Трамп, то все останется как есть, рынки отыграют уход риска повышения налогов», — считает он.

Вместе с тем, инвесторы будут опасаться новой торговой войны США и Китая, добавил он.

«Индекс S&P 500 в ближайшей перспективе достигнет нового рекордного значения около 3 700 пунктов. Лучший защитный актив — это золото. Если вы американец или хотите рискнуть на их рынке акций, то, грубо говоря, следующие ставки: победа Джозефа Байдена будет позитивна для IT-компаний, производителей оборудования для 5G, производителей лекарств. Победа Дональда Трампа будет позитивна для нефтяников, металлургов и потребительского сектора», — резюмировал он.