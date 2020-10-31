По жалобам армян Facebook вновь заблокировал российского политолога

Известный своей беспристрастной позицией в вопросе азербайджано-армянского конфликта российский политолог Александр Сытин не раз подвергался нападкам представителей «многострадальной нации». К проклятиям и угрозам армян пришлось привыкнуть. Но в ход пошли кляузы – настучать и убрать неугодную публикацию, заблокировать профиль в социальной сети стало для них в порядке вещей.

«По коллективным жалобам армян администрация соцсети Facebook уже не первый раз блокирует профиль, армяне периодически удаляют мои публикации, — сказал Сытин #.— Странная у них работа. Они удаляют – я ставлю». На сей раз причиной армянской истерии и, как следствие, очередной блокировки профиля стал этот, тоже удаленный армянами, текст. Сытин предоставил нам оригинал публикации. Редакция приводит его как есть:

«Вот пишут мне из Еревана и окрестностей, общий тон писем — как тебя земля носит и на тебе кровь степанокертских младенцев. Ну, во-первых, меня такими вещами не смутить, у меня начисто отсутствует русская идентичность, а потому кровавые мальчики в глазах мне не мерещатся, сплю я хорошо и достоевщиной ни в какой форме не страдаю. Во-вторых, мне не привыкать, донецкие и их сторонники мне еще и не то писали. Но у донецких по крайней мере по звучанию фамилии, месту рождения и проживания, а также формальному гражданству были все основания считать меня русским и как к таковому предъявлять претензии в отсутствии русского патриотизма и противоестественной русофобии.

Но армяне-то что с поводка сорвались? Принять меня за армянина находясь в здравом рассудке невозможно! Я им чем-то обязан? — Нет, в принципе я никогда не имел с ними дел, а единственный раз, когда я сделал для них работу, за которую они получили ордена, мне не нашли возможность выделить даже почетного значка, который при выходе на пенсию дал бы мне статус ветерана труда. Совершенно непонятно, за что я должен к ним хорошо относиться и быть на их стороне. С какой-такой, собственно, стати?

Ах, да! Конечно, мы же забыли главное! Они же народ-жертва геноцида 1915 года! Они мне пишут — вы наш геноцид отрицаете! А геноцид и Матенадаран — это, как я понимаю, главное историческое достояние армянского народа. Да не отрицаю я ваш геноцид!!! Я признаю, что он был. Только меня это давнопрошедшее событие в частной истории совершенно чужого и чуждого мне армянского народа не интересует. Вот, представьте себе, есть вещи, которые меня как историка интересуют — например история религиозных войн во Франции XVI века, или становление германского национального духа, а есть вещи мне неинтересные, как, например, холокост или армянский геноцид. По-моему, имею полное право.

Но как историк знаю, что эта самая пресловутая резня в очень значительной степени была спровоцирована самими армянами, из десятилетия в десятилетие нападавшими на окружающие их населенные курдскими и азербайджанскими мусульманами сёла. А когда за их прорусскую подрывную по отношению к Османской империи, подданными которой они являлись, деятельность османские власти решили переселить в глубинные анатолийские вилайеты империи, то тут-то на этом пути разъяренные мусульмане и устроили эту самую резню, тем более что занятые войной турки не смогли обеспечить армянам надлежащей охраны. О чем, собственно судачить-то на всех мировых перекрестках сто с лишком лет?

И тут мы подходим к самому важному — к ментальной и аксиологической пропасти между человеком традиционно-европейских взглядов и теми, о ком я говорю. С моей точки зрения, потерпевшим — жертвой быть СТЫДНО. Если случилось так, что ты стал жертвой — отомсти или с презрением забудь, но в любом случае не выставляй это напоказ, ибо БЫТЬ ЖЕРТВОЙ УНИЗИТЕЛЬНО И ПОЗОРНО и как на каждого отдельного человека, так и на народ, считающий себя коллективной жертвой, это накладывает пожизненное или исторически несмываемое клеймо позора. Почетно быть победителем, утвердить своё превосходство. Не стыдно со славою пасть в неравной борьбе. Поражение иногда может быть почетнее победы. «Не всякий бой можно выиграть: великий Помпей проиграл Фарсальскую битву, а король Франциск, который тоже, как я слышал, кое-чего стоил, бой при Павии», — говаривал когда-то Атос. А вот жертва достойна ТОЛЬКО ПРЕЗРЕНИЯ.

И разного рода гуманисты могут мне говорить и писать всё, что угодно. Я с этими убеждениями прожил и с ними доживу! Вот как-то так, как теперь принято говорить…»

Действительно, быть жертвой достойно презрения. Но исходящая от армян террористическая угроза таит в себе более серьезную опасность. «Совершенно необходимо учитывать, что в сложившихся обстоятельствах Армения (армянская диаспора) способна на ЛЮБУЮ, в том числе террористическую провокацию с целью вовлечь Россию в конфликт на своей стороне», — об этом аналитик и историк говорит нам в более ранней, тоже удаленной сейчас публикации:

«Несмотря на мои, весьма неоднозначные и сложные отношения с соответствующими структурами, знаю, что мои публикации там читают, — пишет аналитик. — Не надеюсь быть услышанным, и все же…

Проработав там 10 лет, прекрасно знаю, КАК и откуда берутся материалы, подобные тем, которые прозвучали в докладе Нарышкина о террористической опасности со стороны якобы союзных Азербайджану исламских террористов, и, соответственно, той террористической опасности, которая якобы угрожает России. Принимая во внимание ту роль, которую армянская диаспора играет в формировании как государственного политического курса, так и общественного мнения русского общества, хочу предостеречь прежде всего от прямого отождествления азербайджанской стороны и поддерживающей ее Турции с террористическим исламом. Политические шаги, основанные на подобных выводах, могут стать не просто опасными для России, они, вполне вероятно, способны сыграть в ее и без того непростой внешнеполитической судьбе роковую роль.

Но ради этой мысли я не стал бы писать этот пост. Совершенно необходимо учитывать, что в сложившихся обстоятельствах Армения (Армянская диаспора) способна на ЛЮБУЮ, в том числе террористическую провокацию с целью вовлечь Россию в конфликт на своей стороне. В этом стремлении Армения не остановится ни перед чем.

В связи с этим, думаю, было бы целесообразным установить жесткий контроль над армянской диаспорой в крупных русских городах. Принять меры по образцу тех, которые были приняты по отношению к грузинской диаспоре в 2008 году. Усилить охрану границы РФ на соответствующих участках с целью не допустить проникновения на ее территорию армянских беженцев, среди которых могут оказаться как актуальные, так и потенциальные террористы. Учитывать, что армяне неизбежно «обидятся» на Россию, если она не поддержит их в этом конфликте вооруженным путем. Ответом на эту обиду могут быть совершенно реальные шаги террористического характера.

Мое дело предупредить… Я довольно давно живу на свете и помню, КТО устроил теракт в московском метро в 1977 году».

Стоило появиться этой публикации, как армяне начали массово присылать проклятия и жаловаться, рассказал Сытин. В результате профиль политолога был заблокирован соцсетью Facebook в середине текущего месяца, а после восстановлен. На текущий момент страница снова закрыта по их жалобам, удалены неугодные армянским пользователям посты. Все это подтверждение очевидного факта – отсутствия брезгливости в методах борьбы. Вопя о» геноциде армян», террористический режим убивает мирных жителей и детей, обстреливая азербайджанские города. Армянские пользователи соцсетей тоже не дремлют. Они то и дело коллективно строчат жалобы, пытаясь заглушить голоса людей, которые показывают их подлинную сущность.