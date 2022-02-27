«Противник деморализован, он не предпринимает активных наступательных действий. С утра были две попытки, небольшое скопление противника – порядка 8–12 автомобилей – пытались пройти вглубь Харькова. Их окружили и сейчас уже половину уничтожили. Не верьте вбросам, что Харьков атакуют, Харьков пал и так далее. Харьковчане держат оборону и исправно уничтожают врага», – сказал он.
По словам Арестовича, украинские войска отбили попытку оккупантов продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля, Ирпеня Киевской области.
«После попадания под мощный артиллерийский ракетный удар Вооруженных сил Украины противник дезорганизован», – добавил советник главы ОПУ.
ВСУ контролируют ситуацию, уничтожают российских захватчиков.
Российские оккупационные войска за время вторжения в Украину потеряли около 4,3 тыс. человек убитыми. Об этом 27 февраля сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. (gordonua.com)