Российские оккупационные войска на четвертый день войны деморализованы. Об этом 27 февраля во время брифинга. который транслировался на странице Офиса президента в Facebook, рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

«Противник деморализован, он не предпринимает активных наступательных действий. С утра были две попытки, небольшое скопление противника – порядка 8–12 автомобилей – пытались пройти вглубь Харькова. Их окружили и сейчас уже половину уничтожили. Не верьте вбросам, что Харьков атакуют, Харьков пал и так далее. Харьковчане держат оборону и исправно уничтожают врага», – сказал он.

По словам Арестовича, украинские войска отбили попытку оккупантов продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля, Ирпеня Киевской области.

«После попадания под мощный артиллерийский ракетный удар Вооруженных сил Украины противник дезорганизован», – добавил советник главы ОПУ.

ВСУ контролируют ситуацию, уничтожают российских захватчиков.

Российские оккупационные войска за время вторжения в Украину потеряли около 4,3 тыс. человек убитыми. Об этом 27 февраля сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. (gordonua.com)