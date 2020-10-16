По Гяндже выпустили баллистическую ракету Скад/Эльбрус — Хикмет Гаджиев

«По данным ANAMA, выпущенные по Гяндже ракеты являются оперативно-тактической баллистической ракетой Скад/Эльбрус».

Как передает АПА, об этом написал в своем твиттере помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, об этом свидетельствуют фрагменты ракеты, обнаруженные в зоне поражения: «Нацеливание ракеты «Скад»  на густонаселенный жилой пункт свидетельствует о полной аморальности и шизофреническом мышлении военно-политического руководства Армении».

 

| 2020-10-17T03:29:04+04:00 17 октября 2020, 03:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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