По Гяндже выпустили баллистическую ракету Скад/Эльбрус — Хикмет Гаджиев

«По данным ANAMA, выпущенные по Гяндже ракеты являются оперативно-тактической баллистической ракетой Скад/Эльбрус».

Как передает АПА, об этом написал в своем твиттере помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, об этом свидетельствуют фрагменты ракеты, обнаруженные в зоне поражения: «Нацеливание ракеты «Скад» на густонаселенный жилой пункт свидетельствует о полной аморальности и шизофреническом мышлении военно-политического руководства Армении».