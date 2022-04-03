Как сообщалось, 3 апреля 2022 года примерно в 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку, произошел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям УК 225.2 и 314.2. Соответствующим указанием генерального прокурора создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и МЧС, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Установлено, что взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.

В результате взрыва погиб один человек (работница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.). Пострадали 37 человек, четверо из них в критическом состоянии. Также повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых помещения.

Проводятся необходимые следственные действия с назначением соответствующих экспертиз.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности.