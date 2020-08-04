Пляжные игры: гражданам предлагают «сражаться» за кромку берега

Под занавес лета, наконец, объявили о запуске обещанной еще несколько месяцев назад системы онлайн-бронирования мест на пляжах. Сообщалось, что технология заработала в тестовом режиме на базе портала cimerlik.az. Мол, на этом ресурсе граждане смогут выбрать пляжи и удаленно бронировать 1500 представленных мест.

Планы рухнули в одночасье. На последнем брифинге Оперативного штаба вдруг выясняется, что ничего подобного не предвидится, а обещанное Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN) новшество, кстати, почти готовое к применению, почему-то отменяется. Глава Госагентства Ульви Мехтиев, немногим ранее говоривший о плюсах системы удаленной брони и как она поможет отрегулировать поток отдыхающих, выступил с неожиданным заявлением – бронь отменяется, а сайт www.cimerlik.az, который заработает с 5 августа, имеет ознакомительный характер.

По его словам, на этом ресурсе в режиме реального времени можно узнать все о сотне и более пляжей Баку и Сумгайыта, включая их вместительность и адреса. На главный вопрос о загруженности пляжа ответит цвет – зеленый, красный и желтый. Все бы ничего, но совсем недавно этот чиновник рассказывал о преимуществах почти готовой (?!) системы бронирования мест на пляжах Баку. Судя по заявлениям, была (а была ли?) работа над созданием системы брони. Почему она вдруг отменяется, агентство не сообщает. К тому же немногим ранее в беседе с нами президент Интернет-форума Азербайджана (ИФА) Осман Гюндюз допускал, что такая информационная система готовится ASAN, но отмечал, намекая на серьезные проблемы, что загружать это ведомство разработкой подобных цифровых решений неправильно.

Что до самих граждан, рядовые азербайджанцы встретили новость о запуске системы допуска на пляжи с нескрываемой долей скепсиса. Люди сетовали, что 1500 мест для отдыха – лишь капля в море жаждущих пляжного отдыха. Но с отменой брони тоже не легче. «Ели вместимость одного пляжа составляет 500 человек, то 501-го отдыхающего туда уже не пустят», — сообщили на брифинге правительства. Что же делать не уложившимся в лимит людям, которые уже проделали длинный путь до заветного места под солнцем. «Им предложат отправиться на другой пляж»,- остроумно заметил У. Мехтиев. А проще, отправят восвояси.

Нам могут возразить — о загруженности пляжей можно узнать онлайн на портале cimerlik.az, наконец, разработана и мобильная версия услуги. Но даже если предположить, что при текущем (ужасающем!) качестве Интернета вам удалось воспользоваться этим ресурсом и выбрать не сильно заполненный пляж, гарантии, что за время пути до этого места пляж не заполнится, нет никакой. А мобильный интернет в Азербайджане дорогое удовольствие и есть он не у каждого, чтобы уже в пути оценить свои шансы на пляжный отдых. Но в ASAN уверены, что мобильное приложение позволит купальщикам заблаговременно выяснить ситуацию на пляжах, узнать о количестве людей, посещающих и покидающих ту или иную пляжную зону.

Контролировать доступность пляжей и соблюдение установленных там правил будут 1000 волонтеров ASAN, сообщили в структуре. Прежде чем собраться к морю, гражданам рекомендуют убедиться на сайте cimerlik.az, что доступ туда свободен. Надежды обойти контролеров лучше отбросить сразу, поскольку прийти и покинуть пляжи можно лишь в строго определенных местах с волонтерами ASAN на входе и выходе. Требование «приносить на пляж только необходимые вещи» не совсем понятно – авторы правил не сообщают, что именно считать необходимостью, а подход к этому вопросу у каждого свой. При входе и выходе купальщиков обяжут «воспользоваться размещенными там дезинфицирующими растворами». Особое внимание будет уделяться соблюдению санитарной дистанции и чистоты, особенно в раздевалках и санузлах.

Пребывание на пляже разрешено только в местах, отделенных специальными канатами. Отдыхающих предупредили о необходимости придерживаться социальной дистанции и строгого соблюдения всех требований кураторов пляжей. Немудрено, что все это сократит количество посетителей и отдохнуть у моря получится не у всех. А ведь большая часть побережья Каспия захвачена и огорожена владельцами вилл и прибрежных объектов, пишут пользователи социальных сетей.

Люди недоумевают, почему власти, столь ревностно отслеживающие соблюдение дистанции на территории, оставшейся от некогда обширных пляжей, не позаботились о соблюдении законодательства, запрещающего захват побережья? Получается, что гражданам предлагают соревноваться за возможность отдохнуть на оставшейся кромке берега под конец пляжного сезона. Ведь уже через месяц жаркое бакинское лето плавно перейдет в осень и всем нам остается «порадоваться» за обитателей прибрежных вилл с уходящими в море заборами…