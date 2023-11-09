Если к власти в США придет Дональд Трамп и Вашингтон изменит свою позицию по отношению к войне в Украине, Киев продолжит сражаться с Россией без американской поддержки, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это тяжело, если США поменяют позицию. Если <…> Конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу — хорошо, мы будем сражаться без вас», — сказал Зеленский о перспективах в случае избрания Трампа президентом США.

По словам украинского президента, взгляды отдельных членов Республиканской партии представляют опасность для Киева. Зеленский также подчеркнул, что он не поддержит людей, стремящихся остановить военный конфликт «любой ценой».

До этого между Трампом и Зеленским произошла заочная полемика. Бывший президент США неоднократно заявлял, что он смог бы договориться о завершении войны за 24 часа, если бы занимал кресло в Белом доме.

«Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу [президенту РФ Владимиру] Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — раскрывал свой план Трамп. При этом он не исключал, что Украине придется отдать часть своей территории в обмен на мир.

Зеленский в ответ на это предложил Трампу приехать в Киев и понять, что собой представляет идущая война. «Если он сможет сюда приехать, мне потребуется 24 минуты — да, 24 минуты — чтобы объяснить Трампу, что он не может справиться с этой войной. Он не может принести мир из-за Путина», — сказал президент Украины в интервью NBC.

Однако Трамп отказался от приглашения украинского лидера. «Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время», — сказал Трамп. По его словам, он не хочет создавать «конфликт интересов», так как с Зеленским сейчас работает администрация президента США Джо Байдена. (moscowtimes.ru)