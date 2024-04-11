Россия получит возможность изучить план по завершению войны с Украиной после того, как документ пройдет обсуждение на мирном саммите в Швейцарии, заявил в интервью Bild президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы подготовим план. Я думаю, некоторые пункты с конкретными деталями того, что нужно сделать, будут готовы уже к первой встрече [в женевском формате]. После этого мы разработаем полноценный план и тогда какие-то посредники, представители континентов, конечно, покажут его представителям России. Но только после того как мы выработаем общее мнение — стран, которые действительно хотят мира, а не просто говорят об этом», — сказал глава государства.

Зеленский также подтвердил, что он не хочет видеть Россию на ближайшем мирном саммите в Швейцарии. «Нам не нужно, чтобы они там что-то блокировали», — пояснил он.

Ранее президент Швейцарии Виола Амерд сообщила, что конференция по урегулированию в Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. По ее словам, цель мероприятия будет заключаться в том, чтобы сделать первый шаг к миру. На саммит пригласят более 100 стран. Амерд утверждает, что организаторы позвали и Россию, однако ранее Москва дала понять, что участие в этой конференции не входит в планы руководства страны.

В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что переговоры по завершению войны в Украине не могут проходить без России, и выразил надежду, что она присоединится к ним в будущем.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не стала бы участвовать в конференции даже в случае получения приглашения, поскольку считает, что Украина намерена использовать этот формат для продвижения «формулы мира» Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, к которым относится вывод войск на границы Украины 1991 года.

При этом президент Швейцарии отметила в среду, что организаторы собираются обсуждать все мирные планы, имеющиеся на столе переговоров, в том числе инициативу Китая, которую глава МИД Сергей Лавров называл самой разумной и четкой из всех предложенных. (moscowtimes.ru)