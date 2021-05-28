Это уже совсем забавно. Армяне смеются над армянами. Нет, реально смеются, используя сарказм в качестве оружия во внутриполитической борьбе. Приведу всего один пример такого политико-саркастического противостояния. Это было сольное выступление руководителя аналитического центра «Энакет», члена блока «Честь имею» Тиграна Абрамяна. Того самого, который прошел путь от обычного политолога до советника бывшего лидера карабахских сепаратистов Бако Саакяна.

Сейчас он решил прокомментировать случившееся 27 мая на армяно-азербайджанской границе в Кяльбаджарском направлении, где армянские диверсионные группы пересекли государственную границу Азербайджана и пытались в ночное время провести работы по минированию и осуществить другие провокационные действия. Все это закончилось, как известно, пленением шестерых армянских военнослужащих — старшего лейтенанта, двух сержантов и трех рядовых.

Фото их, лежащих на земле, со связанными скотчем руками стали еще одним поводом для криков и стонов в РА. Ясное дело, что камни полетели в огород политического и военного руководства РА. И Т.Абрамян, ловя тренд и сводя личные счеты, трезвонит в том же духе. Но, в весьма саркастической манере. Собственно, именно поэтому он и привлек наше внимание.

«Посмотрите, что говорят и.о. премьер-министра, секретарь Совбеза и и.о. министра обороны Армении? По словам этих, необходимые работы по обустройству границ не проведены, поскольку этому помешали погодные условия. Но фактически та же погода вообще не помешала Азербайджану, в то время как для нас она создала просто непреодолимые проблемы. И это при том, что азербайджанские войска прошли несколько сотен километров, чтобы дойти до Севлич, Ишханасара или других мест», — иронизирует и возмущается Т.Абрамян.

Он, что называется, на пальцах рассказывает о героизме и прекрасной подготовке азербайджанской армии. Мол, чтобы достичь Ишханасара, азербайджанское войско должно было войти на территорию Карабаха из Джабраила, пройти через прибрежные участки Аракса в Зангелане, Лачин, и затем подняться в горы.

«То же самое можно сказать и относительно дороги до Карвачара, им нужно было пересечь труднодоступную дорогу горного перевала Омар и только потом добраться до Карвачара, а потом уже – до прилегающих к нему высот и гор», — сетует Т.Абрамян, используя армянское название Кяльбаджара. По сути, он рукоплещет азербайджанской армии, предлагая сделать это и всем, кто ознакомился с его заявлением. Что само по себе забавно, с учетом статуса добровольного пиарщика нашей армии.

При этом понятно, что делает он это с целью показать на сравнительном примере все убожество армянской армии и политическую импотенцию руководства РА. Которое реально потеряло голову, шарахаясь из одной крайности в другую. Но все это — проблемы Армении. Это ее граждане вручили три года назад власть политическим импотентам. Это они пытались разглядеть в политических лилипутах едва ли не Гулливеров. Это они свергли казнокрадов, которые стали миллиардерами в нищей стране.

Сейчас они же пытаются найти ответ на вопрос – какое из зол является меньшим? При этом и ежу понятно, что от перемены мест слагаемых, от фамилии нового армянского премьер-министра ничего в жизни РА не изменится. Эта страна останется самым проблемным государством Южного Кавказа, с самым маленьким количеством населения, которое еще уменьшится в ближайшие годы, с самой отсталой экономикой и с самой слабой армией.

Потому, что одно вытекает из другого. Не бывает сильных армий в бедной стране с сокращающимся населением. Стало быть, РА придется жить в состоянии углубляющихся проблем, ощущая «прелести» пребывания на самом дне ямы, в которую она прыгнула по собственной инициативе. И в этих условиях еще долго Т.Абрамян или кто-то иной будут иронизировать и озвучивать саркастические речи о том, что одни и те же погодные условия могут служить для разных целей Азербайджану и Армении.