9 марта группа разведчиков российской армии, которых взяли в плен Вооруженные силы Украины, дали пресс-конференцию в агентстве «Интерфакс-Украина».

В мероприятии приняли участие Владимир Рассказов, Сергей Лажко, Александр Яковчук, Сергей Галкин, Максим Черник, Денис Николаев, Максим Демьянов.

Они рассказали, как попали в Украину в ночь на 24 февраля, как получили приказ о наступлении и как потом сдались в плен.

Украинские и иностранные журналисты спрашивали пленных, что они ощущали, когда стреляли мирных жителей.

«Как это – убивать? У нас больше полусотни убитых детей. Вы не даете вывести детей из городов, вчера девочка умерла от обезвоживания, не от обстрела даже, а потому что вы не даете завезти туда продукты и воду! Что вы ощущаете в эти моменты? Как убивать маленьких детей, что вы чувствуете?» – спросили представители медиа.

Ответ на вопрос прозвучал не сразу. Разведчики сидели, потупив глаза, около минуты.

Потом Черник сказал, что «это ужасно, когда происходят такие вещи».

«Когда действительно ужасные вещи творятся. В такой ситуации мы фашисты, получаемся. Так как гибнут мирные люди, дети, старики. Нипочем, просто так, потому что так хотелось сильным мира сего», – отметил он.

Также он извинился перед украинцами.

«Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили и совершаем до сих пор […] что никаких тут, как нам говорили, «фашистов», или гнета народа украинского нет. Я очень хочу, чтобы сослуживцы одумались, прислушались к нашим словам, не повторяли наших ошибок, сложили оружие. Поймите, пацаны, здесь нет фашистов, мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно и жила бы без нас. […] Ну а верховному главнокомандующему [президенту РФ Владимиру Путину] хочу сказать, что долго замалчивать все это не получится. Таких как нас, пацанов, здесь очень много, рано или поздно они вернутся домой и рано или поздно у народа лопнет терпение и народ возьмется за оружие, дабы свергнуть правительство, которое своих пацанов бросает как пушечное мясо», – сказал он.

Черник добавил: «Это ужасное ощущение – понимать, какую ошибку мы совершили».

Он подчеркнул – он и другие пленные понимают, что они – военные преступники. /gordonua.com/