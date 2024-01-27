Если в результате катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76 есть погибшие украинские пленные, их тела должны вернуть Украине.

Об этом заявил спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко в эфире Радио Свобода.

«Если говорить о телах погибших, то абсурдно говорить об их повторном участии в конфликте, поэтому тела должны возвращаться как можно быстрее. Мы принимаем в этом определенное участие — в обмене телами между Российской Федерацией и Украиной. Если есть погибшие в результате этой авиакатастрофы, то их тела должны быть возвращены», — подчеркнул Власенко.

Впрочем, по словам представителя МККК, для такого обмена должно пройти больше времени. На вопрос о том, обращались ли в последние дни в МККК родственники людей, чьи фамилии пропагандисты опубликовали, отмечая, что они находились на борту уничтоженного Ил-76, Власенко сказал, что ему об этом неизвестно.

В тоже время Россия просила, чтобы родные военнопленных украинцев, которые по версии Кремля якобы были на борту сбитого самолета Ил-76, сдали ДНК для экспертизы. Однако никаких доказательств того, что есть тела погибших, РФ не предоставила.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на двух человек, которые были на встрече координационного штаба с семьями, Украина отказала РФ в ее просьбе. Об инциденте присутствующим рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам матери одного из военнопленных, председатель ГУР сказал, что «пазл не складывается» и «большинство людей уверены: [российская версия событий] — это фейк». В то же время обменять должны были более 190 человек, что совпадает с заявлениями Кремля. (unian.net)