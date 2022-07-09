Бывший глава УЕФА Мишель Платини прокомментировал решение швейцарского суда оправдать его и бывшего президента ФИФА по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг.

«Я хотел выразить радость за всех моих близких, что справедливость наконец восторжествовала после семи лет лжи и манипуляций. Поверьте мне, превратиться из легенды мирового футбола в дьявола очень тяжело, особенно когда это касается вас совершенно несправедливым образом. Я продолжал повторять: моя борьба — это борьба с несправедливостью. Я выиграл первую игру. При этом есть виновные, которые не явились на этот суд. Пусть на меня рассчитывают, мы еще встретимся, потому что я не сдамся и пойду до конца в своём стремлении к истине», — приводит слова Платини The Guardian.

Напомним, Блаттер и Платини обвинялись в мошенничестве. Суд рассматривал эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для Платини в 2011 году.