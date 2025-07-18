Бывший президент ФИФА Мишель Платини стал свидетелем своего собственного ограбления.

О том, что Платини ограбили, сообщается на RMC Sport.

В сообщении указано, что в пятницу, 18 июля, Платини был разбужен посторонним шумом, исходившим извне. Проснувшись у себя дома, он обнаружил, что кто-то посторонний находится в его саду, причем лицо, находившее в саду, было в маске.

Увидев, что разоблачен на месте преступления, вор убежал.

Отдельно стоящий дом, в котором хранились трофеи и награды бывшего футболиста, оказался разграблен. Были унесены некоторые памятные вещи из числа наград.

Сообщается, что число украденного может достигать 20 единиц. Однако на самом деле, что и сколько было украдено, доподлинно неизвестно.