Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал в прокуратуру Парижа заявление о возбуждении уголовного дела против главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, Платини обвинил нынешнего президента ФИФА в активной торговле влиянием, а также подал в суд на Марко Виллигера, бывшего директора юридической службы ФИФА, за соучастие в торговле влиянием.

Напомним, Инфантино занял пост президента ФИФА в 2016 году. Ранее главой организации был Йозеф Блаттер, который ушел в отставку после ряда коррупционных скандалов.