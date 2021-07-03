Отношения России и Турции с каждым годом становятся интенсивнее. Но на деле эти отношения вызывают больше вопросов, нежели ответов.

Территориальные притязания Российской империи к Оттоманской империи всем известны – тут достаточно вспомнить завещание Петра Первого. И в следующие годы отношения двух государств не отличались особой симпатией к друг другу, дело часто доходило даже до войны.

Только в первые годы большевистской власти в России отношения с Турцией стали теплыми и ровными: холодное отношение Запада к обоим государствам сблизило их, даже сделало их союзниками. Но в последующие годы пути Анкары и России вновь разошлись – они заняли место в противоположных политических лагерях континента.

Так продолжалось бы, наверное, вечно. Потому что коммунистическая Россия была весьма идеологизированным государством, и ее геополитическая доктрина «О мирном сосуществовании различных государств» была всего лишь пустым лозунгом.

Но даже после холодной войны между Анкарой и Москвой не сразу установились теплые отношения.

Стоит отметить, что тут особая заслуга принадлежит нынешнему президенту Владимиру Путину, который был первым российским лидером, посетившим Турцию. В коридорах российской политики ходят слухи о том, что сторонником теплых отношений с Анкарой является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но как бы ни было, отношения двух государств в последние годы стало довольно тесным; даже в России не исключают, что они могут принимать весьма глубокий смысл, т.к. в Белокаменной утверждают, что Анкара может стать членом Евразийского Союза, даже наблюдателем в ОДКБ. Но тут заметим, что все не так гладко и детерминировано, как кажется некоторым российским политикам и дипломатам.

Теперь о самом главном: к чему же мы клоним? Напомним, что на этой неделе министр иностранных дел России Лавров посетил Турцию с официальным визитом, а до этого президент Турции Эрдоган побывал в Москве.

Последний в конце своего визита выступил с заявлением, призывающим все страны региона организовать платформу с участием шести государств региона. Хотя всем хорошо известно, что в геополитическом плане регион сильно поляризован: Россия не сходится с Грузией, Армения намерена продолжить военную конфронтацию с Азербайджаном. Но по мнению турецкого лидера, платформа из шести как раз нужна для того, чтобы сгладить эти противоречия…

А возможно ли это? Думается, что многое будет зависеть от характера отношений между Москвой и Анкарой, хотя у Ирана также имеются свои интересы в регионе. Помнится, когда Россия объявила о создании СНГ, новый союз среди политических аналитиков получил название «союза всадника и пешего». Так продолжается и по сей день: Кремль своими «интегративными проектами» продолжает восстанавливать бывший СССР, с одним отличием, что это будет на этот раз союзом капиталистических республик. Поэтому отношение других государств региона с Россией имеет свой предел: наверное, и в Анкаре понимают, что нельзя скрещивать ужа с ежом.

Безусловно, время меняет, даже сглаживает противоречия, в противном случае мы не стали бы свидетелями теперешних отношений между двумя государствами.

Но мы не можем закрывать глаза на то, что Россия в карабахском военно-политическом театре делает все, чтобы ее миротворцы находились там на постоянной основе, а армяне Нагорного Карабаха поняли бы, что Москва старается только для них. В этом отношении карабахский конфликт закончился и для Москвы, т.к. Кремль всегда стремился разместить своих миротворцев в зоне конфликта.

Поэтому «союз» между Турцией и Россией есть не только союз двух важных государств региона, но и является их противостоянием, т.е. их конфронтацией.

Главным является то, что для нас уже нет такого вопроса, так с кем же быть?

Нет, Баку эту дилемму уже решил для себя. Остается только углубить эти отношения, ибо только в союзе с Турцией мы можем сохранить равновесие перед давлением Москвы…