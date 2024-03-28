Следующая встреча консультативной платформы «3+3» может состояться вновь уже в этом году, заявил агентству NEWS.ru посол Ирана в России Казем Джалали.

Дипломат выразил надежду, что ее участником станет Грузия. Он также назвал данный формат «самым полезным» для решения вопросов на Южном Кавказе. «Самым полезным форматом для решения вопросов в регионе является «3+3». Надеюсь, что новая встреча пройдет снова в этом году», — заявил Джалали.

Иранский посол напомнил, что предыдущая встреча в таком формате прошла в Тегеране в прошлом году. Джалали назвал ее успешной. Он добавил, что вмешательство других государств, «супердержав» не только нагнетает обстановку, но и усиливает эскалацию на Южном Кавказе.

«Присутствие других стран мешает урегулированию на Южном Кавказе. Шесть стран этого региона — Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия — самые лучшие эксперты по этому региону, а не какие-то другие страны», — сказал Джалали.

В целом понятно, что идея «3+3» до сих пор носит весьма условный и призрачный характер, имея в своем предполагаемом составе слишком разные страны, находящиеся подчас чуть ли не на грани войны друг с другом. То есть, формат этот был мертворожденным по факту, и таковым остается.

Самое простое подтверждение тому — позиция официального Тбилиси, который с момента запуска этой идеи предельно четко уже несколько раз открыто повторил, что принимать участие в ней, покуда там присутствует Россия, оккупирующая два региона Грузии, они не намерены.

Далее, предполагается, что это будет формат регионального сотрудничества, однако ни для кого не секрет, что в последнее время Армения находится в весьма натянутых отношениях с Россией, публично отказывается принимать участие в различных слетах подконтрольных ей объединений и всё чаще посматривает в сторону Запада.

Да и с Азербайджаном и Турцией до полноценного сотрудничества Армении пока далековато – там до сих пор не могут переварить итогов Второй Карабахской войны, по сей день не подписан мирный договор с Азербайджаном, так же как и не восстановлены дипотношения с Турцией.

Кроме того, нелишне вспомнить о массе нерешенных сложностей во взаимоотношениях между Ираном с одной стороны и Турцией и Азербайджаном с другой.

Отчего же тогда до сих пор жива тема формата «3+3»? Тегеран и Москва продолжают при каждом удобном случае вытаскивать на свет эту нереализуемую в обозримой перспективе инициативу. Какую цель преследуют эти странные сотрясания воздуха? Кому это вообще надо, и для чего? Неужели мало типов контактов между странами региона и без того?

Своими соображениями об этом поделились с # известные политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Здесь нужно обратить внимание на несколько моментов. Формат «3+3» консультационный. Но даже в рамках этого консультационного формата никаких особо интересных предложений за все время его существования не было. Это раз.

Сам по себе формат задуман как подключение Ирана к обсуждению региональных проблем, некий аналог Астанинского формата по Сирии. Но в Сирии Иран присутствует на земле и там совсем другая ситуация, до которой нам, слава Богу, далеко.

Так что, данный формат носит исключительно пиар-характер, причем пиар в пользу Москвы и Тегерана. Это два.

На выходе мы видим, что вреда от него немного, но и пользы ноль. Так что, все зависит от желания или нежелания Анкары, Баку, а теперь уже и Еревана не обижать Москву и Тегеран.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Времени в этом году еще много, что, где, какая встреча произойдет, будет ли там участвовать Грузия или еще кто-нибудь, сказать сложно. Но то, что подобные вещи озвучивает Тегеран, причем в Москве, понять можно – Иран и Россия находятся в существенной дипломатической изоляции, и любая такая платформа, на которой можно продемонстрировать не только отсутствие этой изоляции, но и напротив, региональную значимость, в которую вовлечены обе эти страны, они считают полезным для себя.

Но я хочу обратить внимание, что никаких подтверждений, ни из Тбилиси, ни из Баку, ни из Еревана о том, что такая встреча состоится, и какая у нее будет повестка, и насколько она нужна, пока не прозвучало.

Если формат называется «3+3», то для начала должна сформироваться тройка южнокавказских государств. И в этом направлении определенные усилия прилагаются. Во всяком случае, прошла информация, что в Тбилиси состоится как раз-таки встреча глав МИД Армении, Грузии и Азербайджана. Вот когда полноценно начнет функционировать эта тройка, тогда и можно будет подумать о реализации плана еще +3. Но для этого надо, чтобы Азербайджан с Арменией продвинулись вперед в урегулировании своих отношений, признали друг друга, подписали мирный договор. Если начнет функционировать полноценная южно-кавказская тройка, по необходимости можно будет сформировать платформу «3+1», или «3+2», а далее, может быть, и «3+3». При необходимости, это может быть «3+Евросоюз», «3+США», «3+центральноазиатская пятерка государств», «3+Китай». То есть, мало ли что может быть. Но важны первые три – страны Южного Кавказа, а с плюсом, думаю, потом, после нормализации отношений, наши страны сами определятся – кто им больше подходит.