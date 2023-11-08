Программа визита президента России Владимира Путина в Казахстан ожидается очень насыщенной, и в этот раз у него не будет времени на встречу с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщает #, об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе визита пройдут переговоры в узком составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым:

«Позже пройдут детальные российско-казахстанские переговоры, по итогам которых будет подписано документов. Президенты двух стран сделают совместное заявление для прессы. От имени президента Токаева будет дан официальный банкет в честь президента России. Также немаловажным фактом в программе визита является совместное участие Президентов двух стран в пленарном заседании 11-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Они примут участие в форуме в формате видеоконференции. Все это произойдет в один день, в четверг, в рамках очень насыщенной программы», — сказал представитель Кремля.

Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября.