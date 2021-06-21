Первый азербайджанский артист, подписавший контракт с мировым лейблом Warner Music Group (WMG) – заслуженный артист Исфар Сарабский сегодня представил журналистам альбом Planet (Планета).

Данный альбом, записанный с Warner Music Group, из-за пандемии вышел лишь в апреле этого года, и сразу привлек внимание ведущих мировых тематических СМИ. К примеру, авторитетное музыкальное издание BBC Music Magazine причислило Planet в список лучших джазовых альбомов 2021 года. Нешуточно, если учесть, что список составлен музыкальными критиками с мировым именем Гарри Бутом, Барри Уизерденом и Роджером Томасом.

В рецензии критиков отмечается, что альбом Сарабского демонстрирует творчество, основанное на широком спектре джазовых и классических влияний, которые вместе с элементами восточноевропейской и арабской традиционной музыки пронизывают создаваемую им музыку. Отмечается, что все произведения на пластинке оригинальные, за исключением «Лебединого озера», и подчеркивается, что каждая мелодия хоть и различается по настроению, но привлекает внимание — особенно критики выделили трек The Edge, в котором звучит тар.

Контракт с WMG Сарабский подписал в декабре 2019 года. На данном этапе сотрудничество предполагает выпуск еще одного альбома. В отличие от джазовой «Планеты», новый альбом будет основан на электронике.

«Мы планируем его выпуск к концу этого года, либо в начале нового», — рассказывает Исфар журналистам.

А в июле, в Монтре, в очередной раз состоится крупнейшее джазовое событие – международный фестиваль, ежегодно проходящий с 1967 года на берегу Женевского озера.

11 июля на легендарной сцене фестиваля выступит наш Исфар. И это имеет особое значение, ведь в 2009 году азербайджанский музыкант стал здесь победителем конкурса пианистов.

«Мы не планировали выступать в Монтре в этом году, но так получилось, что получили приглашение. Будет большая презентация нового альбома, концерт и пресс-конференция», — рассказывает Исфар.

Символично, что с этого места начиналась новая страница в музыкальной карьере Сарабского, и именно здесь состоится первый концерт в рамках презентации его дебютного мирового альбома.

В интервью # артист признался, что контракт с Warner Music Group – это большой шаг вперед для любого артиста:

«В Warner меня здорово встретили. Создали все условия. Теперь моя музыка звучит во всем мире».

При всех своих внушительных достижениях, 31 – летний пианист по – прежнему прост в общении и всецело сфокусирован на музыке.

«Звездная болезнь? Не совсем понимаю, как это бывает», — отвечает он на очередной вопрос #.

В июле альбом Planet можно будет приобрести и в Баку. А пока что поклонники джаза и Сарабского могут заказать его на любой из известных музыкальных платформ.

А уже осенью артиста ждет большой тур. Концерты пройдут в Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Великобритании и др.

«Концерт в Баку также будет, но, увы, из-за пандемии мы не можем пока что сказать ничего конкретного на этот счет. У нас есть несколько хороших больших площадок, выберем одну из них», — сказал Исфар.

В завершении пресс-конференции Исфар Сарабский преподнес журналистам сразу два подарка – исполнил на рояле один из треков, вошедших в альбом, и подарил саму «Планету».