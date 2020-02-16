«План Трампа – мертворожденный проект»

Ситуация вокруг урегулирования палестино-израильского конфликта развивается отнюдь не лучшим образом после того, как со своими предложениями – так называемой «сделкой века» — выступил президент США Дональд Трамп. Он предложил сделать Иерусалим неделимой столицей Израиля и передать большую часть территории долины реки Иордан под израильскую юрисдикцию. При этом Израиль и Палестина будут совместно управлять святыми местами.

Трамп также пообещал признать Восточный Иерусалим палестинской столицей и открыть там американское посольство. Хитрость заключается в том, что речь идет о кварталах за пределами разделительной стены, а не о Старом городе.

При этом предусматривается, что Палестинское государство будет демилитаризованным. Палестинцы не смогут контролировать свое воздушное пространство и пограничные КПП. А разрозненные территории Палестины – Западный берег и сектор Газа – должны быть соединены туннелем. При этом Трамп лишил палестинцев надежды на реализацию традиционных требований, в том числе права беженцев на возвращение.

К Израилю требований у США немного — демонтировать незаконные форпосты на Западном берегу реки Иордан, которые потенциально могли бы стать новыми поселениями, заморозить на четыре года строительство новых поселений и признать независимость Палестины.

Вторая часть сделки – экономическая. Там речь идет о почти 200 проектах стоимостью 50 миллиардов долларов, которые США готовы реализовать на святой земле.

Тель-Авив за «сделку» Трампа, а вот сами палестинцы и практически все их партнеры – против. Лига арабских государств, Африканский союз, а также многие страны, в том числе и Турция, отвергли эти инициативы Трампа, назвав их недопустимыми с точки зрения обеспечения законных прав палестинского народа и мира на Ближнем Востоке.

Сам глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил резко против плана Трампа во время выступления на заседании Совета безопасности ООН. По словам лидера Палестины, «мирный план Трампа» не может обеспечить мир в регионе, поскольку он нарушает международное право. При этом Аббас отметил, что «мир между Палестиной и Израилем возможен, и мы привержены его достижению». Он пообещал не прибегать к насилию или терроризму.

А вот ООН в свою очередь опубликовал черный список из 120 иностранных компаний, незаконно работающих в незаконных же еврейских поселениях на землях Палестины.

«Мы будем преследовать компании, которые упомянуты в списке ООН, по закону через международные правовые институты и через суды в их странах за их участие в нарушении прав человека. Мы будем требовать компенсацию за незаконное использование наших оккупированных территорий и участие в экономической деятельности без соблюдения палестинских законов и налоговых обязательств», — заявил премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе.

Штайе призвал компании немедленно закрыть свои филиалы в поселениях. Премьер Палестины подчеркнул, что их присутствие является нарушением международного права и резолюций ООН.

Израилю очень не понравился этот шаг ООН. Премьер Нетаньяху назвал его кампанией по очернению Израиля. Евреи за это злы на ООН, но тоже говорят, что готовы вести переговоры с Палестинской администрацией.

То есть, получается, на реализацию амбициозного плана Дональда Трампа, который разрабатывался около трех лет, шансов практически нет.

Эти моменты прокомментировал # известный политолог Тофиг Аббасов:

— «Сделка века» — мертворожденный проект, который осудили даже сами израильские партии левого толка. Он не учитывает реалий региона, который итак перенасыщен взрывоопасным потенциалом. Судьба Иерусалима и палестинских беженцев тревожит не только арабов, но и мировое сообщество. Люди, миллионы людей, родившиеся в Палестине, изгнаны из своих земель, и живут в сопредельных государствах без права на гражданство. Они ждут возвращения домой, и на этом фоне евреи со всего мира стекаются в Израиль и заселяют арабские территории. Поселенческая стратегия Тель-Авива может спровоцировать новые волнения и столкновения в разных частях Палестины. Трамп обещал решить проблему, но взялся за дело не с того конца. Он усугубил проблему, встав на сторону радикальных сионистов. Этот план всего лишь отсрочил возобновление мирного процесса. Потому экс-премьер Израиля Ольмерт осудил сделку Трамп-Нетаньяху, назвав его опасным и контрпродуктивным. Махмуд Аббас пойдет на переговоры только в том случае, если будет возврат к границам 1967 года. Это первое и главное условие палестинцев.