Пираты на службе глобалистов: о нападении на турецкое судно в Гвинейском заливе

Знаменитый немецкий журнал Der Spiegel около 2 лет назад поместил на свою обложку фотоснимки Трампа, Путина, Эрдогана и Си Цзиньпина, призвав «остановить этих лидеров». Этот месседж был адресован Пентагону и «глубинной» Америке… Прошло время, Трамп ушел, первый крупный игрок с обложки был отстранен от власти. С приходом Байдена главной целью объявлена Россия, которая имеет такую обширную географию, что простирается от Китая и до Европы. Устранение ее авторитарного правителя становится наиглавнейшей задачей США.

И не ожидалось, что торговая война между Китаем и США закончится с приходом к власти нового американского президента Джо Байдена. Однако противостояние будет иметь иные очертания.

Сам по себе Китай не представляет проблемы для США. Вопрос следует рассматривать через призму дружбы России и Китая, Германии и России, Турции и Британии. Т.е., для Америки важно не дать возродиться проекту Большого Шелкового пути. Ведь в случае налаживания торговых отношений между всеми этими странами, Европа выходит через Россию на Китай, последняя, в свою очередь, на Средиземноморье и Африку. Это выводит Шелковый путь на совершенно иной уровень. Что, естественно, становится самой большой головной болью США, которым на фоне пандемии предрекают большой экономический спад и крах доллара. Это проблема века для Вашингтона…

Именно поэтому, как пишет турецкий журналист Эргюн Дилер (Ergün Diler) на портале Takvim.com.tr, байденовская администрация нацелилась на путинскую Россию, для чего и использовала проект Навальный. Хотя первоначально глобалистами, которые привели в Белый дом Байдена, планировалась ликвидация немецкого посла в России Гезы Андреаса фон Гайра, чтобы испортить отношения Германии и России. Также, как в 2016 году, было совершено убийство российского посла Андрея Карлова в Турции с целью вызвать напряженность в отношениях Москвы и Анкары.

Глобалистам все еще необходимо держать Турцию подальше от Москвы, для того и понадобился кризис с С-400. А до того была ситуация со сбитым русским истребителем.

В том же ряду и инцидент с пиратским нападением в Гвинейском заливе на грузовое судно MOZART с турецким экипажем, которое шло под флагом Либерии. Когда были похищены 15 турецких моряков и погиб азербайджанский моряк — механик Фарман Исмаилов.

Как считает Эргюн Дилер, судно было атаковано пиратами не для наживы, это действо имело вполне конкретную цель и было заказом определенных сил в США. Судно, принадлежащее британской компании BOREALIS MARITIME с офисом в Стамбуле, управляется турецкой компанией Boden Denizcilik. Очевидно, что кто-то в американских спецслужбах сильно обеспокоен новыми торговыми отношениями Турции и Британии, и этот инцидент был открытым месседжем, в том числе и Азербайджану, говорит Дилер, причем, по его утверждению, не последний.

Тем самым Британию, по его словам, хотят держать подальше от страны «Боко-Харам», которая славится своей нефтью и железной рудой … Точно так же, как не хотели, чтобы Сомали имел выход на Сингапур, не хотят допустить британцев в Западную Африку.

В эпоху Байдена ожидается наступательная агрессивная политика США и напряжение повсюду … Потому что началась новая игра … Целью будет путинская Россия. После чего уже откроются пути для урегулирования проблем между Турцией и США. Это и есть стратегический план глобалистов!