Зарегистрированное в Великобритании грузовое судно под флагом Белиза подверглось атаке недалеко от Йемена в проливе Баб-эль-Мандаб, соединяющем Красное море с Аденским заливом Аравийского моря.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 35 морских милях к югу от Мохи, Йемен. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — сказано в сообщении.

Сам инцидент помечен UKMTO как «атака», подробностей пока нет.