У побережья города Аден в Йемене захвачено связанное с Израилем судно.

Как сообщает частная разведывательная компания Ambrey, нефтяной танкер Central Park, которым управляет и владеет Zodiac, захвачено неизвестными боевиками.

Представитель Министерства обороны США, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, подтвердил факт задержания судна.

В заявлении компании Zodiac нападение охарактеризовано как «подозрительный инцидент с пиратством».

В заявлении указывалось, что на борту судна находились 22 члена экипажа разных национальностей. Судно перевозило «груз фосфорной кислоты».

Ответственность за нападение никто на себя не взял. (Агентство Анадолу)