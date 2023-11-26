У побережья города Аден в Йемене захвачено связанное с Израилем судно.
Как сообщает частная разведывательная компания Ambrey, нефтяной танкер Central Park, которым управляет и владеет Zodiac, захвачено неизвестными боевиками.
Представитель Министерства обороны США, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, подтвердил факт задержания судна.
В заявлении компании Zodiac нападение охарактеризовано как «подозрительный инцидент с пиратством».
В заявлении указывалось, что на борту судна находились 22 члена экипажа разных национальностей. Судно перевозило «груз фосфорной кислоты».
Ответственность за нападение никто на себя не взял. (Агентство Анадолу)