В Турции полицейские пришли с обыском в редакцию оппозиционного телеканала Halk TV. Прямое вещание приостановлено, канал перешел под внешнее управление.

Как сообщает Halk TV, утром в среду в здание вошли сотрудники подразделений по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и экономическими преступлениями. Журналистам не разрешили войти внутрь.

Сообщается, что временным управляющим Halk TV назначен Фонд страхования сберегательных вкладов Турции – он будет полностью контролировать вещание.

Прокуратура Стамбула сообщила, что обыски связаны с расследованием в отношении председателя совета директоров Halk TV Джафера Махироглу, которого подозревают в сговоре при проведении тендеров, взяточничестве и отмывании денег. В заявлении также говорится, что были выданы ордера на задержание на 17 человек, из которых 11 были задержаны 14 октября.