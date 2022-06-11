На территории Фан-зоны Гран-при состоялась автограф-сессия с участием пилотов McLaren, Haas, Red Bull, Alfa Romeo и Alpha Tauri, Mercedes, Alpine, Ferrari, Aston Martin и Williams.

Фанаты получили автографы от пилотов и смогли сфотографироваться с ними, сообщает #.

К каждой из команд было допущено не более 60 фанатов, однако желающих получить автограф было гораздо больше. В итоге впечатляющая толпа фанатов наблюдала за происходящим со стороны.

Некоторые из пилотов, заприметив фанатов, оставшихся за бортом события, подошли к перегородке по окончании сессии и поприветствовали их.

Наибольший ажиотаж наблюдался у отсека команды «Мерседес», которую прндставляют британские гонщики — шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.