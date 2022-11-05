Жерар Пике провел последний матч за «Барселону».

35-летний защитник, который с первых минут играл с «Альмерией» в статусе капитана, покинул поле на 84-й минуте. Матч завершился победой «Барселоны» — 2:0.

Пике уходил в слезах, болельщики стоя ему аплодировали. Уходя с поля, Жерар обнимался с некоторыми одноклубниками и с главным тренером команды Хави.

По окончании игры Жерар Пике выступил с речью на «Камп Ноу».

«Прежде всего, спасибо. Всем одноклубникам, сотрудникам, людям в спортзале… Всем, кто помогает нам каждый день, делает нашу жизнь проще. Спасибо руководству за все эти годы.

В жизни, когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить – значит отпустить. В наших отношениях было столько любви и страсти. Думаю, пришло время дать нам немного воздуха.

Убежден, что в будущем я снова буду здесь. Это не прощание, я ушел много лет назад, а потом вернулся. Я здесь родился, здесь и умру. Да здравствует «Барса»!» – заявил Пике.

Защитник Жерар Пике входит в пятерку футболистов с наибольшим числом побед в «Барселоне».

С «Барселоной» Пике добился 423 побед – это пятый показатель в истории клуба. Больше лишь у Андреса Иньесты (459), Хави (476), Серджи Бускетса (482) и Лионеля Месси (542). (sports.ru)