Певица Бейонсе просит свою команду возить кресла для унитаза во время выездных концертов. Об этом сообщает The Sun.

Издание опубликовало снимок контейнера, на котором написано: «Beyoncé… сиденья для унитаза». The Sun подчеркивает, что артистка платит тысячи долларов, чтобы обеспечить транспортировку подобного груза.

При этом источник The Sun заявляет, что Бейонсе — «настолько элитная исполнительница, что может позволить себе буквально все».

Ей и окружению часто выделяют VIP-зону с большой обеденной, куда запрещено приближаться другому персоналу меньше чем на 50 метров. Оставшуюся еду им также запрещено забирать, отмечает издание.

The Sun вспомнило, как в 2013 году Бейонсе потребовала, чтобы вся гастролирующая с ней группа носила одежду из 100% хлопка. Она также просила, чтобы ее питьевая вода была охлаждена до минус шести градусов по Цельсию, а к напитку выдавали титановые соломинки стоимостью 800 долларов и вырезанные вручную ледяные шарики для охлаждения горла. (gazeta.ru)