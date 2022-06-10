Президент России Владимир Путин провел встречу с молодыми предпринимателями. Хорошо, что он не стал встречаться с молодыми российскими летчиками, авиадиспетчерами, стюардессами. Ведь это выглядело бы совсем уж трагикомично на фоне сообщений о массовых увольнениях, сокращениях в сфере гражданской авиации РФ.

Впрочем, перед молодыми российскими предпринимателями перспективы открываются сейчас, мягко говоря, не блестящие. Иностранных инвестиций в экономику РФ практически не будет, как минимум в довоенном объеме, а своих средств у нее хватит ненадолго. Джае с учетом всех тех огромных пока прибылей, что приносят в госбюджет РФ продаваемые ею нефть и природный газ. Курс на избавление от них в Европе уже взят. Так что, о перспективах российской экономики говорить можно, но с иронией.

Вот и по данным Bloomberg, поставки от давних стран-партнеров России, на которые в 2021 году пришлась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40% за год. Экспорт сократил даже Китай, который не присоединился к антироссийским санкциям. Поставки из КНР снижаются с начала года: в январе экспорт из Китая оценивался в $7,4 млрд, в феврале — в $5,3 млрд, в марте — в $3,8 млрд. К концу апреля он достиг $3,7 млрд.

С кем будут торговать молодые российские бизнесмены уже через несколько лет и насколько прибыльной будет эта торговля? Ясное дело, что никто Путину таких вопросов не задал.

При этом сам Владимир Владимирович выдал очередной пример того, сколь своеобразно он способен трактовать историю. «Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь», — изрек он.

Ну, Петр I много чего разного делал. Боярам бороды сбривать велел, например. Путин, сравнивающий себя с Петром I, никому и ничего брить не приказывает. В том числе и руководителю Чечни Рамзану Кадырову и его доблестной «тик-ток армии». Также замечу, что у Петра I не было друзей-олигархов. А у Путина они есть. В том числе и среди тех, кто когда-то вместе с ним самбо занимался. И президент РФ всячески старается снизить влияние санкций со стороны Запада на своих друзей-олигархов. Только и об этом тоже, по понятным причинам, не вел разговор во время встречи Владимир Владимирович с молодыми российскими предпринимателями.

Ну и главное — никто не напомнил президенту РФ, что Петр I прорубал «окно в Европу», считал необходимым заимствование всего передового, что было в Старом Свете. А Путин проводит такую внешнюю политику, что не только окно, но даже лазейка в Европу закрыта перед РФ плотно и надолго. Россия находится под сильными западными санкциями, снимать которые никто не собирается и это уже влияет на российскую экономику.

С каждым месяцем влияние санкций будет только увеличиваться. Технологическая отсталость многих отраслей российской экономики — тоже. Да, можно возрадоваться «возрождению» автомобиля «Москвич», но так и до карет с извозчиками недолго дойти. А создать что-то реально конкурентособное на мировом рынке РФ за все годы после развала СССР так и не смогла. Ее исторический удел — торговать сырьем. Но и об этом, ясное дело, никто из молодых предпринимателей не поведал Владимиру Путину.

Не нашлось в рядах будущих российских «воротил рынка» кого-то вроде школьника из Воркуты Никанора Толстых, который во время состоявшейся 1 сентября прошлого года встречи победителей олимпиад с президентом России, заметил оговорку главы государства и поправил его. «Зачем Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, ни фига себе! Что они все делали там, под Полтавой?» — интересовался тогда Путин.

Вот после его спича слово и попросил школьник из Воркуты, услышавший ошибку в речи российского лидера. «Владимир Владимирович, не сочтите за дерзость, но это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — уточнил мальчик. Он уточнил, что война длилась с 1700 по 1721 год. Путин тогда свою ошибку признал.

Зато сейчас на его очевидные ошибки никто в РФ не указывает. Никто у него не спрашивает, что делают российские, а вовсе не шведские войска, пусть и не под Полтавой, но на украинской земле. Никто не озвучивает очевидной вещи — до начала полномасштабного вторжения в Украину у России на мировой политической арене и в экономике были намного более крепкие позиции, чем сейчас. Ныне РФ находится в политико-экономической изоляции. А в этих условиях, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, ей не только новыми землями прирасти не удастся, но и сохранить страну в ее существующих границах будет очень тяжело.