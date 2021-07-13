Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выполнить требование Европейского суда по правам человека и признать однополые браки, потому что это запрещено Конституцией. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашей конституции — нельзя!» — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. Такое решение суд вынес после рассмотрения обращения трех однополых пар, которые ранее не смогли зарегистрировать брак в России.