Песков заявил, что Ленин тут ни при чем

Дата общероссийского голосования по поправке к Конституции не приурочена к дню рождения Ленина, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К дню рождения Ленина, естественно, это никакого отношения не имеет», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что аргументацию выбора даты 22 апреля приводила рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон. «С этой аргументацией президент согласился, но к дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения», — повторил Песков.

Он обратил внимание на тот факт, что к 22 апреля у православных закончится Великий пост, а у мусульман еще не начнется Рамадан. «В то же время весна, и сравнительно недалеко от сегодняшнего дня», — добавил пресс-секретарь. (ТАСС)