Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что российская экономика «шатается» после введенных в отношении нее санкций.

«Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский фондовый рынок потерял 40% капитализации, торги остаются приостановленными. Российская экономика «шатается», и ответственность за это несет президент страны Владимир Путин.