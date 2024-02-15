Германия обогнала по объему экономики Японию, занимавшую до этого третье место в мире по уровню ВВП. Об этом сообщает в ночь на четверг, 15 февраля, агентство Reuters, со ссылкой на данные правительства Японии.

Согласно этой статистике, ВВП Японии в 2023 году достиг 4,2 млрд долларов США, продемонстрировав годовой рост в 1,9%. Между тем объем экономики ФРГ в 2023 году был равен 4,5 млрд долларов США.

В четвертом квартале прошлого года ВВП Японии сократился на 0,1 процента. Особенно сильно экономика азиатской страны пострадала от резкого падения курса национальной валюты — иены. Как предупреждает главный экономист банковской группы Credit Agricole Такудзи Аида, которого цитирует Reuters, в Японии существует риск, что в первом квартале 2024 года объем экономики страны вновь понизится из-за замедления глобального роста, слабого внутреннего спроса и последствий случившегося в начале года на западе страны землетрясения.

Между тем Германия также борется с конъюнктурными проблемами. В 2023 году объем ее экономики сократился на 0,3%. В текущем году эксперты прогнозируют скромный рост на уровне существенно ниже одного процента. (DW)