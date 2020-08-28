Первым лицам Армении разрешили не носить маски

Президент, премьер-министр и ряд высокопоставленных должностных лиц Армении получили возможность не носить защитные маски во время протокольных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры чрезвычайного положения страны, передает ТАСС.

«Президент, премьер-министр, католикос всех армян, спикер парламента, председатель Конституционного суда и глава Высшего судебного совета могут не носить защитные маски во время протокольных мероприятий», — говорится в сообщении.

В Армении с 25 мая действует обязательный масочный режим. По данным агентства, число инфицированных коронавирусом превышает 43 тыс., или около 1,4% жителей. Пик инфицирования в стране был зарегистрирован 7 июня, тогда выявили 766 случаев заражения.

| 2020-08-28T22:26:26+04:00 28 августа 2020, 23:22|12345 (Пока оценок нет)
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