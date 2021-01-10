Первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса выявлен в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса. Его обнаружили у россиянина, который приехал из Великобритании.

«У одного человека это был коронавирус нового штамма»,— сказала госпожа Попова в эфире канала «Россия 1», говоря о результатах обследования вернувшихся из Великобритании россиян.

Месяц назад в Великобритании выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса. По мнению медиков, мутация распространяется быстрее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. К началу января «британский» штамм был выявлен в более 40 странах мира. (kommersant.ru)