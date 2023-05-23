В первый день Azerbaijan Fashion Week в рамках традиционного детского блока свои коллекции показали местный бренд Xarı Bülbül, а также гости из Казахстана – A.Sain и Turan Agency.

Чести открыть вечерний блок показов была удостоена азербайджанский дизайнер руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, кавалер государственной медали «Терегги», доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова. В рамках своей новой коллекции она представила наряды как с национальными ковровыми элементами, так и с не выходящими из моды принтами в клетку и горошек.

Следующей на подиуме AFW была представлена коллекция российско-французского кутюрье Naz Maer. Его без преувеличения можно назвать крестником неподражаемого Жана-Поля Готье, под началом которого Naz Maer проработал 7 лет, создавая коллекции для его Дома. В рамках Азербайджанской Недели моды Naz Maer представил свою новую коллекцию блестящих во всех смыслах этого слова вечерних нарядов, расшитых пайетками и камнями, и украшенных перьями и бахромой.

Известный казахстанский дизайнер Alexey Chzhen представил на подиуме AFW свою новую коллекцию, выполненную в стиле бохо.

Fashion School by Menzer Zakizade представили коллективный показ дебютных коллекций трех своих учеников – бренда IENA, созданного Элладой Махмудовой, бренда Sultan и дизайнера Туркай Мехбализаде.

Казахстанский дизайнер Lariya Jakambayeva представила свою коллекцию свободного кроя, выполненную в горчично-бежево-коричневых оттенках.

Закрывал первый день показов популярный казахстанский дизайнер Zherebtsov. Его новая коллекция, выполненная из итальянского льна, предназначена для отдыха и релакса. Основным вдохновением при создании коллекции ее автор называет африканское сафари.