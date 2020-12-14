Первый блин комом: Жители Баку не могли отправить смс, а колл-центр 91 08 не отвечал часами — ВИДЕО

В первый же день введенных по стране смс-пропусков владельцы удостоверений личности нового образца не могли отправить смс для выхода из дома. В редакцию # поступили соответствующие обращения от граждан.

При отправке смс, содержащих идентификационную информацию новых удостоверений, на номер 81 03 получался сбой. В результате люди оказались в затруднительной ситуации, не имея возможности выйти из дома. Единственным выходом для запертых в своих домах людей оставалась «горячая линия» ASAN Xidmət. Однако колл-центр 91 08 этой службы, предназначенный для обращений при сложности отправки смс, можно сказать, не работал, поскольку всякие попытки дозвониться в эту службу остались без результата.

Больше часа сотрудники редакции # пытались дозвониться по номеру 91 08, периодически повторяя попытки, а на другом конце провода звучала музыка и автоответчик (записи дозвонов в эту службу хранятся в редакции), который неустанно повторял: «Ваш звонок важен для нас, оставайтесь на линии» и дальше советовал «не покидать квартиру без необходимости».

Полагаем, в таком же положении находились многие наши граждане, не сумевшие дозвониться до этой службы, чтобы как-то решить проблему с смс-разрешением на выход из дома.

Отвечая на запрос #, что же все-таки происходит с смс-пропусками у владельцев новых паспортов, заведующий отделом по связям с общественностью центра ASAN xidmət Эльнур Нифталиев предположил, что граждане могли ошибиться, набирая серию удостоверений личности. «Возможно, они допустили ошибки, отправляя информацию с паспортов», — сказал Нифталиев и посоветовал обратиться в колл-центр 91 08. Переходя к вопросу – почему молчит телефон этой службы, собеседник сообщил, что обычно туда легко дозвониться и допустил, что линия связи оказалась перегружена из-за введенных смс-разрешений.

Объяснение представителя ASAN xidmət о загруженности колл-центра можно понять, но что делать гражданам, оказавшимся запертыми в своих домах? И потом, если система работала с перегрузкой, это обстоятельство можно и должно было предусмотреть, расширив возможности службы — телефонные линии, число сотрудников, принимающих звонки операторов и пр. Но в ASAN xidmət не только не позаботились об этом, но даже узнали о недоступности собственного колл — центра от нашего корреспондента (!) А сколько человек остались сегодня без возможности покинуть свое жилище для первостепенных нужд, остается за скобками этой истории…

С 14 декабря в Азербайджане снова заработала система спецпропусков. Их получили сотрудники организаций, которые продолжают работать во время жесткого карантина. Также данные этих работников разместят на специальном сайте. С понедельника в системе включилась еще одна опция – СМС-разрешения. Жители, которым нужно в больницу, должны отправить на специальный номер цифру «1». Для разрешения на выход в магазин или аптеку цифру «2». Разрешение на участие в похоронах можно получить только через Министерство внутренних дел.

Не требуется отправлять смс, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья. Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки смс-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции. Чтобы узнать о правилах пользования системой, а также для консультаций при сложностях с отправкой смс граждан просят обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmet. Но как оказалось, в первый же день ужесточенного карантина, дозвониться в эту службу было невозможно.